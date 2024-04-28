"الإسكندرية السينمائي" يمنح وسام عروس البحر المتوسط للسوري أيمن زيدان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قررت إدارة مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، منح وسام عروس البحر المتوسط للفنان العربي السوري الكبير أيمن زيدان بدورته الـ ٤٠ المقرر إقامتها خلال الفترة من ١ إلى ٥ أكتوبر ٢٠٢٤.

وصرح أباظة، أن تكريم "زيدان" يأتي تقديرا لدوره الكبير في السينما السورية والعربية، ومن المقرر أن يتسلم زيدان الوسام خلال حفل إفتتاح المهرجان في الثامنة مساء أول أكتوبر المقبل بمكتبة الإسكندرية.

مهرجان الإسكندرية يقام سنويا بمحافظة الإسكندرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

جدير بالذكر أن الفنان أيمن زيدان حصل على إجازة في الفنون المسرحية عام 1981، وعمل مدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية ، كما عمل مدير المسرح الجوال في وزارة الثقافة ، ومدير عام شركة الشام الدولية، كما قام بإخراج أكثر من عمل مسرحي من ضمنها المهرج ، الملك هو الملك ، المخططون - رأس المملوك جابر ، رحلة حنظلة ، فضيحة في الميناء، حكايا الحكيم ، سوبر ماركت ، سيدي الجنرال، راجعين ، دائرة الطباشين، اختطاف ، فابريكا، ثلاث حكايا ،السيرك.

وفي التليفزيون قام بإخراج العديد من المسلسلات ومن ضمنها ليل المسافرين، طيور الشوك، ملح الحياة ، أيام لا تنسي.

وفي السينما قدم العديد من الأفلام من بينها فيلم أمينة ، غيوم داكنة، جبال الشمس، أيام الرصاص.

كما إشترك "زيدان" كممثل بالعديد من الأعمال السينمائية من بينها أحلام المدينة، الشمس في يوم غائم، الطحالب، الرسالة الأخيرة، مطر أيلول، الأب، درب السما، مسافرو الحرب، رحلة يوسف، وايضاً بالعديد من الأعمال التليفزيونية ، نساء بلا أجنحة، حصاد السنين، لك يا شام، سكان الريح، صوت الفضاء الرنان، الهارب، 10 سهرات تلفزيونية، نهاية رجل شجاع، اختفاء رجل الدغري، يوميات مدير عام، إخوة التراب 1، الطويبي، يوميات جميل وهناء، تاج من شوك، إخوة التراب 2، بطل من هذا الزمان، الجوارح، تل الرماد، ألو جميل ألو هناء، أيام الغضب، هوى بحري، أنت عمري، حنين، ملوك الطوائف، جوز الست، أنا وأربع بنات، هولاكو،على طول الأيام، رجل الانقلابات، زمن الصمت، الوزير وسعادة حرمه، نهاية اللعبة، جواد الليل، احتمالات، الخشخاش، هجرة القلوب إلى القلوب، عيون ورماد، نسيم الروح، حرائر، دامسكو، باب الحارة، خريف العشاق، صدفة، الكندوش، زقاق الجن، بيت أهلي في الداخل.

وحصل أيمن زيدان، على العديد من الجوائز في التمثيل أفضل ممثل عربي عن مسلسل "هولاكو" في مهرجان التلفزيون العربي في تونس، وأفضل ممثل عربي عن فيلم "الأب" في مهرجان وهران السينمائي، وأفضل ممثل عربي عن فيلم "الأب" في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأفضل ممثل عربي عن فيلم "مسافرو الحرب" في مهرجان القدس السينمائي الدولي بالدورة الخامسة، وأفضل ممثل عربي عن فيلم "درب السما" في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأفضل ممثل عن فيلم " ايام الرصاص " في مهرجان سينمانا.

وفي الإخراج حصل على جائزة السلام عن فيلم أمينة في مهرجان الفجر السينمائي في إيران، وجائزة أفضل إخراج عن فيلم أمينة في مهرجان مكناس السينمائي، وجائزة القدس عن إخراج فيلم غيوم داكنة في مهرجان الإسكندرية السينمائي وأفضل سيناريو عن فيلم "غيوم داكنة " في مهرجان سينما المؤلف في الرباط.