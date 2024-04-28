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ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري عمرو دياب، حفلا غنائياً كبيراً فقي العاصمة البحرينية المنامة، والتقى جمهوره البحريني بعد 16 عاماً من الغياب عن إحياء الحفلات هناك.
وظهر عمرو دياب على المسرح بإطلالة أنيقة، إذ ارتدى تيشرت "T-Shirt"، بتصميم "Polo " يبلغ سعرها 990 دولار، ونسق معها بنطلون باللون الأسود.
وأكمل عمرو دياب إطلالته بأساور أنيقة، إذ اختار واحدة ذهبية مرصعة بالماس، وأخرى من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، ومطرزة بالماس، ويبلغ سعرها 14 ألف و500 دولار من دار "Van Cleef Arpels".
كما اختار عمرو دياب سوارين آخرين، من طراز "Love Bracelet"، من تصميم "Cartier"، يبلغ سعر الواحد منهما 7900 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب بإطلالة أنيقة في البحرين.. وسعر خيالي لأساوره المرصعة بالماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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