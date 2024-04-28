أيمن زيدان يحصل على وسام عروس البحر المتوسط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، منح وسام عروس البحر المتوسط للفنان العربي السوري أيمن زيدان بدورته الـ 40، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2024.

ومن جانبه صرح الأمير أباظة بأن تكريم أيمن زيدان يأتي تقديراً لدوره الكبير في السينما السورية والعربية، ومن المقرر أن يتسلم زيدان الوسام خلال حفل افتتاح المهرجان في الثامنة مساء أول أكتوبر القادم بمكتبة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن الفنان أيمن زيدان قد حصل على إجازة في الفنون المسرحية عام 1981، وعمل مدرساً في المعهد العالي للفنون المسرحية، كما عمل مديراً للمسرح الجوال في وزارة الثقافة، كما قام بإخراج أكثر من عمل مسرحي من ضمنها المهرج، الملك هو الملك، المخططون – رأس المملوك جابر، رحلة حنظلة، فضيحة في الميناء، حكايا الحكيم، سوبر ماركت، سيدي الجنرال، راجعين، دائرة الطباشين، اختطاف، فابريكا، ثلاث حكايا، السيرك.

وفي التليفزيون قام بإخراج العديد من المسلسلات ومن ضمنها، ليل المسافرين، طيور الشوك، ملح الحياة، أيام لا تنسى.

وفي السينما قدم العديد من الأفلام من بينها فيلم أمينة، غيوم داكنة، جبال الشمس، أيام الرصاص.

كما اشترك زيدان كممثل بالعديد من الأعمال السينمائية من بينها أحلام المدينة، الشمس في يوم غائم، الطحالب، الرسالة الأخيرة، مطر أيلول، الأب، درب السما، مسافرو الحرب، رحلة يوسف، وأيضاً بالعديد من الأعمال التليفزيونية، نساء بلا أجنحة، حصاد السنين، لك يا شام، سكان الريح، صوت الفضاء الرنان، الهارب، 10 سهرات تلفزيونية، نهاية رجل شجاع، اختفاء رجل الدغري، يوميات مدير عام، إخوة التراب 1، الطويبي، يوميات جميل وهناء، تاج من شوك، إخوة التراب 2، بطل من هذا الزمان، الجوارح، تل الرماد، ألو جميل ألو هناء، أيام الغضب، هوى بحري، أنت عمري، حنين، ملوك الطوائف، جوز الست، أنا وأربع بنات، هولاكو، على طول الأيام، رجل الانقلابات، زمن الصمت، الوزير وسعادة حرمه، نهاية اللعبة، جواد الليل، احتمالات، الخشخاش، هجرة القلوب إلى القلوب، عيون ورماد، نسيم الروح، حرائر، دامسكو، باب الحارة، خريف العشاق، صدفة، الكندوش، زقاق الجن، بيت أهلي في الداخل.

كما قدم في المسرح العديد من الأدوار من بينها سهرة مع أبي خليل القباني، كانون الثاني، الزواج، حكاية بلا نهاية، سوبر ماركت، كما قام بتأليف خمس مجموعات قصصية منشورة وهي ليلة رمادية، أوجاع، تفاصيل، وجوه، سأصير ممثلاً.

يذكر أن أيمن زيدان قد حصل على العديد من الجوائز، في التمثيل: أفضل ممثل عربي عن مسلسل “هولاكو” في مهرجان التلفزيون العربي في تونس، أفضل ممثل عربي عن فيلم “الأب” في مهرجان وهران السينمائي، أفضل ممثل عربي عن فيلم “الأب” في مهرجان الإسكندرية السينمائي، أفضل ممثل عربي عن فيلم “مسافرو الحرب” في مهرجان القدس السينمائي الدولي.الدورة الخامسة، أفضل ممثل عربي عن فيلم “درب السما” في مهرجان الإسكندرية السينمائي، أفضل ممثل عن فيلم ” أيام الرصاص ” في مهرجان سينمانا.

وفي الإخراج: حصل على جائزة السلام عن فيلم أمينة، وجائزة أفضل إخراج عن فيلم أمينة في مهرجان مكناس السينمائي، جائزة القدس عن إخراج فيلم غيوم داكنة في مهرجان الإسكندرية السينمائي، أفضل سيناريو عن فيلم ” غيوم داكنة ” في مهرجان سينما المؤلف في الرباط.