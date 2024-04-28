بالفيديو: هيفاء حسين تعلق على حديث زوجها عن مرضها بطريقة ساخرة

أوضحت الفنانة البحرينية هيفاء حسين موقفها من تصريحات زوجها حبيب غلوم الأخيرة، التي تحدث فيها عن مرضها بطريقة تهكمية.

وأعربت هيفاء عن استيائها من الطريقة التي تناول بها زوجها مرضها، مؤكدة أن ما قاله كان “كبيراً في حقها”.

وأشارت هيفاء إلى أن بعض الصحف نشرت عناوين تفيد بأن حبيب غلوم يكذب زوجته، وهو ما اعتبرته هيفاء غير صحيح.

وأوضحت هيفاء أن زوجها ربما كان متضايقًا منها حين أدلى بتلك التصريحات، ما دفعه للحديث بطريقة غير مناسبة.

وأكدت هيفاء أن علاقتها بزوجها حبيب غلوم قوية ومستقرة، وأن هذه التصريحات لا تُمثل سوى موقف عابر.

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