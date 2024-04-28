"الغردقة لسينما الشباب" يفتح باب الاشتراك في دورته الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حددت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر 2024 موعدا لإقامة الدورة الثانية من المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر ونقابة المهن السينمائية .

وفي بيان صحفي، أعلن القائمون على المهرجان فتح باب الاشتراك في مسابقات المهرجان (الأفلام الطويلة والقصيرة ومشروعات الطلبة والجائزة الخضراء التي تمنح للفيلم الذي يدعم فكرة الحفاظ علي البيئة) في الفترة من 1 مايو وحتى 15 يوليو 2024 .

في سياق متصل، وقع السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان والدكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالي للسينما بروتوكول تعاون بين المهرجان والمعهد، يتضمن مشاركة المعهد في مسابقة أفلام الطلبة وتنظيم ورش خاصة لصناعة الفيلم يحاضر فيها مجموعة من أساتذة المعهد ونجوم وصناع السينما المصرية.

كما تم الاتفاق على تخصيص برنامجا سنويا يعرض من خلاله مشاريع تخرج كبار المخرجين من خريجي المعهد، الذين أسهموا في تطور صناعة السينما على مدار تاريخها مثل محمد وعمر عبدالعزيز وعلي بدرخان وهاني لاشين والذي سيعرض المهرجان لأول مرة فيلما وثائقيا من إخراجه عن الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، ومن المخرجين أيضا خيري بشارة وداود عبد السيد وشريف عرفة ومحمد ياسين وعلي إدريس وساندرا نشأت وغيرهم، لتكون فرصة أمام الشباب من الجمهور وصناع الأفلام للتعرف على أفكار المخرجين الكبار أثناء دراستهم بالمعهد ويعقب العروض ندوات وماستر كلاس مع المخرجين من أصحاب هذه المشاريع.

يشار إلى أن عروض أفلام المهرجان تقام داخل دور عرض في وسط مدينة الغردقة والقرية الشبابية وقصر ثقافة الغردقة وعروض خاصة على شاطئ البحر .

المهرجان تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر. وتعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر 2024 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب ويخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ .