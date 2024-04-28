بعد تصريحات طلاقها 11 مرة.. إعلامية مصرية تنهار على الهواء وترد على اتهامات داعية لها بالزنا

ردت الإعلامية المصرية ميار الببلاوي بشكل قوي على الهجوم الذي تعرضت له من قبل الداعية محمد أبو بكر، الذي اتهمها بالزنا بسبب طلاقها 11 مرة. وأكدت الببلاوي في تصريحاتها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة.

وأشارت الببلاوي إلى أن الانتقادات التي تلقتها بسبب مشاركتها في برنامج “بسمة وهبة” كانت غير متوقعة، وأنها لم تكن تعلم أنها ستواجه هجومًا بهذا الشكل، مما أدى إلى صدمتها وعدم القدرة على الرد في الحالة بشكل كامل. وأكدت أنها قررت إلغاء الحلقة تمامًا.

وأضافت الببلاوي: “ليس كل من ينطق يقصد، أنا لم أطلق 11 مرة، قصدي كان أن زوجي يتحدث دائمًا عن الطلاق، فهل يعني ذلك أن زوجته مطلقة؟”. وأكدت في تصريحها أنها تعاني من انتقادات لا مبرر لها واتهامات زائفة، وأن الشيخ الذي وجه لها هذه الاتهامات ليس له أي صلاحية في الحكم عليها وتشويه سمعتها.

وتابعت الببلاوي: “أرجوكم كفوا عن النقد، والموقف الذي حدث في الفيديو يسبب الحزن ويؤلم الشخص الشريف الطاهر. لا يجب أن يُشتم بها زانية من قبل شيخ. أعترف بأنني أخطأت عندما قبلت الظهور في برنامج بسمة وهبة، ولكن ليس لأنني فتحت النقاش بنفسي”. وفي ختام تصريحاتها، شددت الببلاوي على حرصها على حياتها الشخصية وخصوصيتها، وأن زوجها وابنها هما خط أحمر لا يجب تجاوزه. ونفت أن تكون هي من أثارت هذا الجدل، بل كانت تطرح الأسئلة وتجيب عليها كمذيعة، وأنها لا تملك سيطرة كاملة على المواضيع التي يتم مناقشتها في البرامج التي تشارك فيها.