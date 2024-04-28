دنيا سمير غانم تخضع لتدريبات مكثفة بسبب “الجارداية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخضع الفنانة دنيا سمير غانم خلال الفترة الحالية لتدريبات مكثفة تحت إشراف مجموعة من البودي غاردات المحترفين لتعلم أصول ومصطلحات وأسرار هذه المهنة، وذلك ضمن تحضيراتها لفيلمها الجديد “الجارداية”، والذي تجسد فيه شخصية فتاة تعمل بودي غارد.

ورغم التدريبات الشاقة التي تخضع لها دنيا إلا أنها تستعين بدوبليرة في الكثير من مشاهد الأكشن بالفيلم.

وتعود دنيا إلى السينما بفيلم “الجارداية” بعد غياب لسنوات عدة منذ تقديمها آخر أعمالها “تسليم أهالي” الذي عُرض في عام 2021.

وتدور أحداث فيلم “الجارداية”، حول فتاة تعمل “بودي غارد”، تتولى حماية الفنان محمد ممدوح الشهير بـ”تايسون”، في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حيث تشتعل المواقف الكوميدية بين النجمين.

ويشارك في الفيلم محمد ثروت وبيومي فؤاد، فيما تواصل الشركة المنتجة للعمل إبرام التعاقدات مع باقي الأبطال المشاركين فيه، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

يُذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم الفنية، مسلسل “جت سليمة”، الذي عُرض في موسم رمضان قبل الماضي، وشهد أول ظهور لابنتها “كايلا” معها في عمل فني.

وشارك دنيا سمير غانم في بطولة مسلسل “جت سليمة” الفنانون: محمد سلام، سامي مغاوري، هالة فاخر، خالد الصاوي، شيرين، محمد ثروت، غادة طلعت، مايان السيد، وعدد آخر من ضيوف الشرف، وهو من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي.