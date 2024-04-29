وفاة المخرج والكاتب عصام الشماع عن عمر يناهز 69 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توفي قبل قليل، المخرج والكاتب الدكتور عصام الشماع، عن عمر يناهز الـ69 عاما.

وأعلن أحمد عصام الشماع نجل الراحل، الخبر عبر حسابه الشخصي "فيسبوك" قلائلا: "والدي الدكتور والمؤلف والمخرج عصام الشماع في ذمة الله".

وكشف عن موعد ومكان صلاة الجنازة، إذ أنه من المقرر تشييع جنازة الراحل ظهر اليوم الإثنين 29 أبريل، بعد أداء صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة.

ووفقا لنجل الراحل، فإنه من المقرر أن يتم دفنه في مقابر الأسرة بالمجاورين في الدراسة.

يذكر أن عصام الشماع كتب وأخرج عدد كبير من الأعمال الفنية، إذ كانت أبرز أعماله: مسلسل الكبريت الأحمر، فيلم أخلاق العبيد، فيلم الفاجومي، مسلسل رجل في زمن العولمة، مسلسل نافذة على العالم، فيلم راندفو، فيلم تووت تووت، فيلم كروانة، فيلم النمس.

وأخرج الراحل عددا من الأعمال منها: "رجل في زمن العولمة، الفاجومي، مسلسل أسلحة دمار شامل".