مايان السيد تتألق بفستان ذهبي من تصميم جورج حبيقة .. فكم بلغ سعره؟

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية مايان السيد بفستان ذهبي مميز من تصميم المصمم اللبناني جورج حبيقة خلال حضورها احدى الاحتفالات الخاصة بمستحضرات التجميل في دبي. الفستان المميز الذي نال اعجاب الجمهور بشكل كبير هو من من مجموعة حبيقة لخريف 2024، ووصل سعره إلى 6180 دولار، أي ما يعادل 300 ألف جنيه.

ونسقت مايان معه حذاء مفتوح ذو كعب عالي باللون الذهبي اضافة الى حقيبة يد صغيرة باللونين البني والذهبي واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة مع رفعة الى الخلف وبعض المجوهرات باللون الذهبي.

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