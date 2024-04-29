هاني شنودة يبدع بأروع ألحانه على مسرح متحف الحضارة

ياسر رشاد - القاهرة - بين احضان التاريخ المصري العظيم وعلى مسرح متحف الحضارة، وتزامنا مع عيد ميلاده ال81 ابدع الموسيقار هاني شنودة بأروع ألحانه وسط تفاعل حضور الحفل والذين امتلاء بهم المسرح عن آخره واستمر الحفل أكثر من ساعتين في جو راقي موسيقي رائعة مع فرقة شنودة الذي قدم اجمل ما في مسيرة حياته من الحان مثل متحبوش يابنات أن الجواز راحة وماشية السنيورة وغيرها من الألحان بحضور الملك احمد فؤاد مالك مصر السابق وأسرته ووزيرة الهجرة سها الجندي وابراهيم محلب وعمرو موسى واسامة هيكل الفنانة سوسن بدر والنجم حسين فهمي والمخرج محمد فاضل والنجمة فردوس عبدالحميد وغيرهم من المسئولين والوزراء السابقون.

وأكد الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة متحف الحضارة أن الحفل إضافة إلي أنشطة المتحف الثقافية والإبداعية التي يؤديها بجانب دوره الثقافي والتاريخي وهي مستمرة في إطار دور المتحف في نشر ودعم الابداع والفنون .وقال اليوم مختلف لأن هاني شنودة تاريخ ومشوار كبير من الابداع الموسيقي والغنايي حيث أبدع في تقديم الموسيقية الراقية والغناء الاصيل من خلال الحانة وتقديمه لفرقة المصريين وغيرها من المواهب الإبداعية المهمة وان تزامن حفله اليوم بعيد ميلاده يضيف بهجة ومتعة فنية كبيرة وتجاوب الحضور مع ما قدمه من ابداع يؤكد حسن اختيار متحف الحضارة من المبدعين الذين يزينون مسرحه بابداعهم الكبير.

وفي نهاية الحفل كرم دكتور احمد غنيم رئيس هيئة متحف الحضارة المبدع هاني شنودة وأعضاء فرقته الموسيقية