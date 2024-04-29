شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يروج لشخصيته في فيلم السرب بصور جديدة قبل عرضه 1 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم شريف منير، عددًا من صور شخصيته فى فيلم السرب، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، والمقرر عرضه 1 مايو المقبل بدور العرض السينمائي، وكتب: "انتظروا "شريف المصري"، في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر، دم المصريين خط أحمر".



شريف منير شريف منير



شريف منير



شريف منير شريف منير

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج،دياب، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

قال مؤلف فيلم السرب عمر عبد الحليم، إن حادث استشهاد 21 مصريا في ليبيا في 2015، كان السبب في كتابة هذا الفيلم، وأنه لم يكن أن تمر هذه الفكرة عن عقول المبدعين، والحمد لله أن الفكرىة لاقت القبول، والفكرة لا تحكى للرد المصرى فقط، ولكنها تحكى فترة في حياة ليبيا، واستغرقت دراسات كبيرة جدا، وكل الكتب التي تحدثت عن فكرة التطرف، وحتى الكتب التي يصدرها قادة الفكر المتطرف.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج التاسعة مع الإعلامية شافكى المنيرى، المذاع على القناة الأولى: لم أكن بالادراك الكاف بالفكر المتطرف، وهو ما جعلنى أبحث بشكل متعمق، وأدرس طبيعة عمل الوظائف.

وأكد أن فيلم السرب يؤرخ لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش الإرهابى" فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.