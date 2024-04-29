مادونا تقول وداعًا للمكسيك بحفل حاشد وإطلالة استثنائيّة لـ سلمى حايك

لم يكن من الممكن أن يكون ختام أسبوع مادونا في المكسيك أفضل، خاصة عندما ظهرت الممثلة المكسيكية سلمى حايك فجأة على خشبة المسرح مرتدية الملابس التي ميّزت “فريدا كاهلو” في لوحاتها، ما دفع آلاف المعجبين الذين احتشدوا في قصر لوس ديبورتيس، شرق مكسيكو سيتي، الى الجنون.

وظهرت حايك، التي كانت نجمة فيلم “فريدا”، وهو فيلم سيرة ذاتية عن حياة الفنانة المكسيكية الشهيرة عام ٢٠٠٢، بزي تيهوانا التقليدي، مع تنورة بتطريز مكسيكي وحزام أسود وشعر مضفر بالشرائط الزهرية.

عند صعودهما على المسرح، عانقت كلّ من مادونا وسلمى حايك بعضهما بعضًا لفترة طويلة.

خلال الأسبوع الذي أقامت خلاله مادونا في مكسيكو سيتي، تحدّثت عن أهمية فريدا كاهلو في حياتها، وتذكرت كيف قصدت أثناء مراهقتها متحف ديترويت للفنون حيث رأت صورة لفريدا ساعدتها في المضيّ قدمًا في حياتها.

وروت أنها عندما تعلمت المزيد عن حياة الرسامة المكسيكية، اعتبرتها “رفيقة روحها، وملهمتها الداخلية، وأمها وأمورًا كثيرة أخرى”.

طوال هذه الجولة، كان أداء “Live To Tell” بمثابة تكريم “لجميع النجوم الساطعين الذين فقدناهم بسبب الإيدز”، حيث عرض المسرح صورًا للمغني فريدي ميركوري، بالإضافة إلى الفنان والناشط الاجتماعي كيث هارينج، والممثلة والكاتبة كوكي مولر.

ولم تنس مادونا والدتها التي توفيت بمرض السرطان عندما كانت ملكة البوب في الخامسة من عمرها، كما ذكرت اثنين من أساطير الموسيقى الآخرين في الثمانينيات مثل مايكل جاكسون وبرنس.

“المرة الأولى التي أتيت فيها إلى المكسيك كانت للبحث عن دواء وعلاجات، لإنقاذ أصدقائي الذين كانوا يموتون بسبب الإيدز، لأن الناس لم يهتموا وعندها قلت إنني سأناضل من أجل حقوق الأشخاص الذين لا يحظون باهتمام.”

وأضافت: “من المهم أن نفهم أننا محظوظون، محظوظون للغاية، لأننا على قيد الحياة، وأن يكون لدينا بعضنا بعضًا، والموت في كل مكان، وعلى الرغم من ذلك، على الرغم من ذلك، هذا احتفال، نحن نحتفل بالحياة والحب”. .

وستكون المحطة التالية في “جولة الاحتفال” في الرابع من ايار/مايو القادم في ريو دي جانيرو بالبرازيل، في حفل موسيقي مجاني من المتوقع أن يحضره ملايين الأشخاص، فيما قيل إنه قد يكون الجولة العالمية الأخيرة لمادونا.