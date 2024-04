"Challengers" يزيح فيلم "Civil War" ويهيمن على شباك التذاكر الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجح فيلم الدراما والرومانسية "Challengers" في الهيمنة على شباك التذاكر الأمريكي وإزاحة فيلم الدراما والإثارة "Civil War" من الصدارة في أسبوع عرضه الأول.

وحقق فيلم "Challengers" إيرادات بلغت 15 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي وعالميًا بـ 25 مليون دولار، واحتل المركز الثاني فيلم الدراما "Unsung Hero" بإيرادات بلغت .87 ملايين دولار، وجاء في المركز الثالث فيلم المغامرات والإثارة "Godzilla x King: The New Empire" بـ 7.2 ملايين، واحتل المركز الرابع فيلم الدراما "Civil War" بـ 7 ملايين، بينما جاء في المركز الخامس فيلم الرعب "Abigail" بـ 5.3 ملايين.

وجاء في المركز السادس فيلم الكوميديا "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" بـ 3.9 ملايين دولار، وفي المركز السابع فيلم الرسوم المتحركة "Kung Fu Panda" بـ 3.6 ملايين دولار، واحتل المركز الثامن فيلم المغامرات "Ghostbuster: Frozen Empire" بـ 3.3 ملايين، وفي المركز الثامن فيلم الخيال العلمي "Dune: Part Two" بـ 2 مليون، وفي المركز العاشر والأخير فيلم الأكشن والإثارة "Boy Kills World" بـ 1.7 مليون دولار.

تدور أحداث فيلم "Challengers" في إطار من الدراما والرومانسية حول "تاشي" لاعبة التنس السابقة التي تحولت إلى مدربة، حولت زوجها إلى بطل. ولكن للتغلب على سلسلة الهزائم المتتالية، يحتاج إلى مواجهة أفضل صديق سابق له وصديق تاشي السابق، ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود والوجوه الشابة على رأسهم الممثلة الأمريكية زيندايا، مايك فايست، جوش أوكونر، للمخرج الإيطالي المرشح لجائزة الأوسكار لوكا جواداجنينو.

