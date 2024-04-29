شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العدل: أطالب بتدريب طلاب معهد السينما أثناء الدراسة لرفع مهاراتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المنتج محمد العدل، بتدريب الطلاب رسميًا أثناء الدراسة ما بين انتقالهم للمراحل الدراسية فى الأعمال السينمائية لزيادة ثقل مهاراتهم، موضحًا أنه طرح الفكرة قديمًا على إدارة معهد السينما ولاقت فكرته عدم القبول.

وأوضح خلال كلمته فى جلسة مستر كلاس للمنتج محمد حفظى فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أنه من يتحمل التدريب هم المنتجين وذلك بهدف تخريج طلاب من معهد السينما ذات كفاءة عالية فى كافة فنون السينما.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يشهد يومه الأخير ليكون حفل الختام غدًا بدار الأوبرا بالإسكندرية وتتكون إدارة مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير" من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة.



