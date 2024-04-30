رايان رينولدز سفيراً جديداً لشؤون جزيرة ياس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت جزيرة ياس أبوظبي، الوجهة الترفيهية الرائدة في المنطقة، تعيين النجم الأميركي رايان رينولدز في منصب السفير الجديد لشؤون الجزيرة، حيث سيسير نجم هوليوود على خطى السفيرين السابقين: كيفن هارت، وجيسون موموا؛ لإضفاء سحره الخاص على الجزيرة، وبدء عهد جديد من المغامرات المشوقة، والتجارب الترفيهية المتنوعة.

وظهر رايان رينولدز، في إعلان ترويجي لافت، يهبط فيه من السماء بمظلته مباشرة في وسط حلبة مرسى ياس بين السيارات الرياضية المسرعة، الأمر الذي أثار استياءه؛ لأنه أخطأ مكان الهبوط المقصود بفندق دبليو أبوظبي جزيرة ياس، في مشهد فكاهي، أضفى لمسة فريدة على وصوله المميز إلى الجزيرة.

ويظهر رينولدز في الإعلان عن دوره كسفير جديد لشؤون الجزيرة، ثم بدأ – بفخر – استعراض مسيرته المهنية كممثل ومنتج، ومالك لنادي كرة قدم في ويلز، والآن مع اللقب المرموق الجديد، الذي يضيفه إلى هذه المجموعة، حيث قدم نفسه بفخر كسفير جديد لشؤون جزيرة ياس أبوظبي.

وخلال محاولته مواصلة كلمته الدرامية، تبدأ كلماته بالتلاشي؛ ليطغى عليها الصوت المنبعث من السيارات المسرعة في حلبة مرسى ياس.

يأتي هذا الإعلان؛ ليمهد الطريق للمسيرة الترفيهية الفريدة، التي سيخوضها رينولدز في مختلف المدن والمرافق الترفيهية العالمية، التي تحتضنها جزيرة ياس أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال ديستينيشنز»: «نواصل، من خلال تعيين النجم رايان رينولدز في منصب السفير الجديد لشؤون جزيرة ياس، التقليد المتميز الذي أرساه النجمان العالميان: كيفن هارت، وجيسون موموا، حيث سيضفي رينولدز على منصبه الجديد مزيجاً فريداً من الكاريزما والطاقة والحيوية، ليساهم بذلك في الارتقاء بالتجارب التي تنفرد بها جزيرة ياس. ويسعدنا بدء هذه المسيرة بصحبة النجم رينولدز، وندعو عشاقه ومحبيه في جميع أنحاء العالم؛ ليكونوا جزءًا من هذه الرحلة المشوقة».

وبدايةً من اختبار مشاعر السرعة والحماس على أقوى الأفعوانيات في «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي»، وصولاً إلى استكشاف المعالم الساحرة، التي تتمتع بها «غوثام سيتي»، في «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي»، سيقوم النجم رينولدز باختبار مختلف التجارب الترفيهية المميزة بأسلوبه الخاص، وأناقته الطاغية، وطاقته العالية، داعياً جمهوره ومحبيه إلى قضاء أوقات ترفيهية لا تنسى في جزيرة ياس أبوظبي.