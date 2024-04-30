لحظةُ تألّقٍ لنيكول كيدمان.. جائزةٌ مرموقةٌ وتقديرٌ من زملائها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصلت النجمة الأميركية، نيكول كيدمان، على جائزة إنجاز العمر لمعهد الفيلم الأميركي «AFI Life Achievement Award» المرموقة، التي تُعتبر أعلى وسام يمنحه هذا المعهد.

وفي حفل التكريم، الذي أقيم في مسرح دولبي، اجتمع عددٌ من أساطير هوليوود، بمن فيهم: ميريل ستريب، وزوي سالدانيا، ونعومي واتس، وزاك إيفرون، وديفيد إي كيلي، ومورغان فريمان، وآرون سوركين، وريس ويذرسبون.

ورغم وجود كل هؤلاء النجوم، تمكنت نيكول كيدمان من خطف الأنظار، إذ دخلت بشكل مهيب مرتدية ثوباً ذهبياً، تم تطريزه بالترتر على أغنية «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» (الألماس صديق الفتيات المفضل).

وأعربت الممثلة الحائزة جائزة «الأوسكار»، والبالغة من العمر 56 عاماً، عن امتنانها العميق لمسيرتها المهنية المميزة، وسط تصفيقٍ حار من الحضور، ما جعلها تتأثر بشكلٍ كبير.

إلى جانب ذلك، خصصت كيدمان وقتاً للحديث عن صانعي الأفلام الراحلين، الذين كان لهم تأثير كبير في حياتها المهنية، بمن فيهم: جان مارك فالي، وسيدني بولاك، وأنتوني مينغيلا، وستانلي كوبريك، وجويل شوماخر، وتوني سكوت، ونورا إيفرون، قائلةً: «هناك عدد قليل ممن تركونا، ويجب ذكرهم أيضاً، لأنه في يوم من الأيام تنظر حولك فتجدهم هناك، وبعد ذلك لن يكونوا هناك. أتمنى أن يعيشوا في مخيلتنا إلى الأبد».

وشارك زوجها، كيث أوربان، تفاصيل عاطفية عن حياتهما معاً، إذ سلط الضوء على دخوله إلى مركز لإعادة التأهيل بسبب تعاطي المخدرات بعد خمسة أشهر من زواجهما، وأن كيدمان وقفت إلى جانبه وساعدته بشكلٍ كبير؛ ليتخطى تلك المحنة.

واعتلى مورغان فريمان بعد ذلك المسرح، مقدماً تهنئته إلى نيكول، حيث تذكر فيلم «مولان روج»، الذي لعبت بطولته كيدمان، مبيناً أنه أحد أفلامه المفضلة، وغنّى لها سطراً من أغنية «أغنيتك» لإلتون جون، وفيه: «كم هي الحياة الرائعة، وأنت في هذا العالم».

كما أشاد أصدقاء كيدمان، وزملاؤها المقربون، بمسيرتها المهنية اللامعة، حيث وصفتها نعومي واتس بأنها الأخت التي لم تحظَ بها، مشيرةً إلى أنها أنيقة وذكية للغاية، وأكثر الأشخاص كرماً، وبينت أنها أحد أكثر الضحكات المعدية، التي سمعتها على الإطلاق.

وأضافت واتس: أن كيدمان قدمت لها سنوات من الدعم، في أوقات النضال بحياتها المهنية، مؤكدةً أن نيكول تمتلك «قلباً شجاعاً».

من جهتها، قدمت ميريل ستريب كيدمان على المسرح، وأشادت بها كممثلة تستطيع أن توازن بشكل مثالي بين «الشغف، والمثابرة، والتهور».

وشاركت ستريب، أيضاً، قصصاً عن روتين كيدمان اليومي، مثل أنها تقوم بالغطس في الخامسة صباحاً بالمحيط الهادئ، وذلك أثناء تصوير الموسم الثاني من مسلسل «Big Little Lies».

وكذلك أشاد رئيس (AFI)، بوب غزالة، بالنجمة البالغة من العمر 56 عاماً، واصفاً إياها بأنها تجسد «سحر ورومانسية ماضي هوليوود».