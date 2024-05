شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات شباك التذاكر آخر أسبوع.. Godzilla x Kong وDune والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أجنبي نشرته صحيفة deadline عن تفاصيل إيرادات أفضل الأعمال السينمائية التنافسية في شباك التذاكر العالمية حاليًا بدور العرض السينمائي والتي ضمت ما يقارب من 11 عملا سينمائيا أبرزهم فيلم الفانتازيا والحركة Godzilla x Kong: The New Empire، بالاضافة إلى فيلم Dune: Part Two.

وجاء الترتيب كالآتي:

فيلم Challengers حقق 15.2 مليون دولار في الأسبوع الأول فقط من خلال 3477 صالة عرض.

فيلم Unsung Hero حقق 8 مليون دولار في أخر أسبوع فقط داخل 2832 صالة عرض.

فيلم Godzilla x Kong: The New Empire حقق 181.1 مليون دولار في أخر أسبوع فقط من خلال 3312 صالة عرض.

Civil War حقق 55 مليون دولار في الأسبوع الأخير فقط من خلال 3518 صالة عرض.

فيلم Abigail نجح في تحقيق 18.5 مليون دولار في أخر أسبوع من خلال 3393 صالة عرض.

فيلم Ministry of Ungentlemanly Warfare حقق 15.4 مليون دولار في الأسبوع الأخير فقط داخل 2845 صالة عرض.

فيلم Kung Fu Panda 4 حقق 184.8 مليون دولار في الأسبوع الأخير فقط داخل 2767 صالة عرض.

فيلم Ghostbusters: Frozen Empire حقق 107.3 مليون دولار في الأسبوع الأخير فقط من خلال 2627 صالة عرض.

فيلم Dune: Part Two حقق 279.6 مليون دولار في الأسبوع الأخير له وهو الأسبوع التاسع في السباق من خلال 1334 صالة عرض.

فيلم Alien الذي اعيد إصداره مرة أخري بعد 45 عامًا للمخرج العالمي ريدلي سكوت حقق 1.6 مليون دولار.

فيلم Boy Kills World حقق 1.6 مليون دولار داخل 1993 صالة عرض.