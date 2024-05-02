"هو ده تيشيرت الأرجنتين؟".. الجمهور يعلق على إطلالة بوسي الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت المطربة بوسي، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت "بوسي" بإطلالة أنيقة مرتدية تيشيرت أبيض مخطط باللون اللبني الفاتح، وبنطال أزرق، أشبه بتيشيرت منتخب الأرجنتين.

وجاءت تعليقات جمهور السوشيال ميديا على الصور، كالتالي: "أجمل واحدة" ، "جميلة جدا جدا" ، "بطل يا بوسي" ، "قمر ما شاء الله" ، "عسل" ، "هو ده تي شيرت الأرجنتين الكرة النسائية" ، "ده تيشيرت الأرجنتين؟" ، "الفنانة بتشجع الأرجنتين".

يذكر أن، شقيقة المنتج ورجل الأعمال وليد فطين، طليق الفنانة بوسي، اتهمت الأخيرة بقتل شقيقها، مبينة أن الراحل مات قهرا بسبب ما فعلته معه الفنانة.

وردت المطربة بوسي خلال ظهورها في برنامج "العرافة"، على اتهام شقيقة وليد فطين لها، قائلة: "إنها اعتادت على التزام سياسة الصمت، حول الاتهامات التي طالتها بسبب خلافاتها مع طليقها، ولا تحب الرد على أي أخبار غير حقيقية"، مضيفة : "اللي عنده حاجة يقولها، أخته تقول اللي هي عاوزاه، هو ميت في السجن أصلا".

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