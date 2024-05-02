أقراط عملاقة.. غادة عبدالرازق تظهر بـ إطلالة خارجة عن المألوف وتُثير الدَهشًة (صورة)

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2024 03:48 صباحاً - النجمة غادة عبد الرازق تألقت في أكثر من إطلالة مؤخرًا تميزت بكونها إطلالات محتشمة تبرز رشاقتها وطول قامتها، وباتت حديث الجمهور بسببها، حيث خطفت الأنظار لكونها إطلالات أنيقة ومبهرة وتلائم المناسبات التي تحضرها

أحدث الإطلالات المحتشمة التي ظهرت بها غادة عبد الرازق

تألقت غادة عبد الرازق خلال الساعات الماضية في جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها وهي مرتدية فستان باللون البني جاء بتصميم مجسم وطويل مع الثنيات التي أضفت عليه لمسة جذابة في جميع أنحائه،

أقراط طويلة للغاية

كما مع الأكمام الطويلة المجسمة، التي انسدل منها ما يشبه الوشاح الطويل الممتد حتى أسفل، والرقبة المستديرة، واستعانت غادة عبد الرازق باكسسوارات داكنة على معصميها على شكل سلاسل براقة، وأقراط طويلة للغاية انسدلت للأمام لتتصل ببعضها البعض.

غادة عبدالرازق تشارك في رمضان 2025

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق، عن مشاركتها في موسم رمضان 2025، وذلك بعدما حققت نجاحا كبيرا بـ «مسلسل صيد العقارب»، الذي تم عرضه في رمضان 2024، بالإضافة إلى تحضيرها لفيلم جديد.

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قالت غادة عبدالرازق، خلال تصريحاتها مع برنامج «et بالعربى»: «أحضر لأكثر من عمل الفترة القادمة منها مسرحية ومسلسل جديد في رمضان المقبل 2025، أتمنى أن يعجب الجمهور».

وأشارت غادة عبدالرازق إلى أنها تحضر لفيلم جديد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أنه من المقرر عرض فيلم بعنوان «البقاء للأفضل» في دور العرض حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشاركها البطولة الفنانان أحمد آدم وبيومي فؤاد.

مسلسل صيد العقارب

وتألقت الفنانة غادة عبدالرازق، في مسلسل «صيد العقارب» الذي تم عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور، ودارت أحداث المسلسل، حول شخصية الدكتورة عايدة، التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبدالرازق، وهي امرأة تعمل في مجال استخلاص السموم من العقارب، وتواجه عايدة بطلة مسلسل صيد العقارب، سيدة أعمال ناجحة في مجال الأعمال التجارية، وتتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

أبطال مسلسل صيد العقارب

وشارك في العمل، كلًا من غادة عبدالرازق، ورياض الخولي، وسيمون، وعزوز عادل، ومنال سلامة، وصفاء جلال، ومي القاضي، وسيف الديربى، ومحمد علاء، وأحمد ماهر، ومجدى بدر، وسامية عاطف، ومحمد على رزق، وميار الغيطى، وعماد صفوت، وأحمد ماجد، وأحمد جمال سعيد، ومحمد صلاح، ومسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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