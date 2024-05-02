بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. القبض على حليمة بولند وترحيلها للسجن المركزي بالكويت

أصدرت السلطات الكويتية حكماً بسجن الإعلامية حليمة بولند لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، بتهمة “التحريض على الفسق والفجور”.

وتم تنفيذ الحكم بعد القبض على بولند في منطقة العدان، حيث كانت مختفية لعدة أيام، وأحالتها للسجن المركزي

يُشار إلى أن بولند واجهت اتهامات سابقة تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور، ونشرت محتوى غير لائق على مواقع التواصل الاجتماعي.

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