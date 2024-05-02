نشوى مصطفى ضيفة برنامج "واحد من الناس" هذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، الفنانة نشوى مصطفى، في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الأحد المقبل من برنامج واحد من الناس.

ومن المقرر أن تكشف نشوى مصطفى، خلال الحلقة أسرار وكواليس خاصة عن حياته الخاصة والفنية وأسباب غيابها عن الساحة الفنية لمدة ١٠ أعوام ، وعودتها من خلال مسلسل " امبراطورية ميم " ومن أقنعها بالعودة.

وتتحدث عن كواليس العمل وأسرار مشاركتها مع النجم خالد النبوي في اكثر من عمل فني ، كما تتحدث عن عملها كمقدمة برامج خلال فترة غيابها عن الدراما ، وأسرار خاصة عن مسيرتها الفنية الكبيرة.

كما تتناول الحلقة الحديث عن علاقتها بالسينما ومشاركتها في العديد من الافلام ، والدور التي تتمني تقديمه ، وعن علاقتها بالمسرح من خلال مونودراما ( سيلفى مع الموت ) والتي حققت نجاح كبير .. ولماذا لم تكرر التجربة ؟

كما تتحدث عن حياتها الخاصة ونشأتها في حي شبرا في أسرة بسيطة وواجهت العديد من الظروف الصعبة ، وعلاقتها بوالديها واخواتها.

وتتحدث عن زواجها وكيف تعرفت علي زوجها ، وتجيب علي سؤال هل هي سيدة بيت شاطرة ، وهل هي ام عصرية ام تقليدية زى امهات زمان ؟ ، كما تتحدث عن أبناءها وزواجهم.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الأحد المقبل بقناة الحياة.