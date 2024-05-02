أدب وتراث وحرف يدوية.. زخم وتنوع في ورش ملتقى شباب "أهل مصر" بدمياط

ياسر رشاد - القاهرة -

شهد قصر ثقافة فارسكور، اليوم الخميس، مجموعة متنوعة من الورش الفنية والأدبية خلال اليوم الثانى للملتقى الثقافي السادس عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة دمياط تحت شعار "يهمنا الإنسان" حتى 8 مايو الحالي.

بدأت الفعاليات مع ورش الحرف اليدوية، وقامت المدربة رانيا المهدي بتعريف المشاركين خلال ورشة "الديكوباج" بكيفية استخدام تلك التقنية في تجميل قطع الأثاث بألوان البيجمنت لمنح المكان روحا متجددة.

وخلال ورشة "الريزين" عرف المدرب نادر حسن الشباب على الخامات المستخدمة، مع توضيح كيفية خلطها بالنسب الصحيحة لإعداد عمل فني مبهر.

وفي ورشة "المشغولات الجلدية" عرفت المدربة أسماء خميس الشباب بأنواع الجلود، وطريقة اختيار التصميم المناسب تمهيدا لتنفيذه.

وشرح المدرب عماد إبراهيم خلال ورشة "الخيامية " كيفية اختيار الأقمشة المناسبة، وكذلك أنواع الغرز تمهيدا لبدء التصميمات المتنوعة.

أما في ورشة "مشغولات الصدف والطرق على النحاس" فقام المدرب جلال عبد الخالق، بتعريف الشباب بالفرق بين الحفر الغائر والبارز، وخطوات تصميم اللوحة الفنية بدءا من مرحلة اختيار التصميم، وكيفية زخرفة الصدف بحرفية عالية.

وبدوره قام المدرب أيمن السعدني خلال ورشة "الأركيت" بتعريف المشاركين على الأدوات المستخدمة وكيفية نقل التصميم على الخشب، مع تدريبهم على كيفية النشر في خط مستقيم، وكيفية تقطيع الخشب لعمل أشكال مبسطة.

من ناحية أخرى قامت الكاتبة عزة رياض خلال ورشة "الكتابة الأدبية" بالتعريف بأسس كتابة القصة وكذلك القصيدة الشعرية، مستخدمة أسلوب العصف الذهني مع المشاركين بهدف المزيد من تبادل الأفكار والمعلومات.

واختتم اليوم مع ورشة "التراث الشعبي" تناولت خلالها المدربة سمر عناني تاريخ أشهر الألعاب الشعبية، موضحة مدى ارتباطها بالمنطقة التي ظهرت بها.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري المشرف التنفيذي للملتقى، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.

ويشهد الملتقى مجموعة من المحاضرات واللقاءات التوعوية، بجانب تنظيم عدد من الزيارات والجولات الميدانية لأبرز معالم محافظة دمياط، وذلك بمشاركة 130 شابا وفتاة من 6 محافظات حدودية وهي: شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، مطروح، بالإضافة إلى شباب من محافظة القاهرة "حي الأسمرات"، وعدد من الشباب من ذوي القدرات الخاصة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.