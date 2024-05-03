بـ البشكير .. هنادي مهنا تُثير الجدل بظهور جريء| شاهد

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2024 02:22 صباحاً - نشرت الفنانة هنادي مهنا جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وأثارت هنادي مهنا الجدل بإطلالة مختلفة، حيث ظهرت مرتدية الروب الأبيض مع وضع البشكير الأبيض على الشعر.

هنادي مهنا بإطلالة جريئة

ووضعت هنادي مهنا المكياج الصارخ، حيث اختارت اللون الكشمير في الشفاه، وفوق العين، مع إبراز العين بالكحل الأسود والايلاينر البسيط مع الهاي لايتر اللامع.

كما خطفت الأنظار بارتداء المجوهرات الثمينة، مثل عقد كبير الحجم في الرقبة، والاقراط والخاتم الرقيق.

آخر أعمال هنادي مهنا

تواصل الفنانة هنادي مهنا تصوير مشاهدها في أحدث أعمالها الفنية فيلم «أوسكار» بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل شخصية هنادي مهنا في فيلم أوسكار

تجسد هنادي مهنا دور دكتورة جينات خلال أحداث العمل، والفيلم من إخراج هشام الرشيدى.

ويعد فيلم أوسكار، أول بطولة مطلقة لـ أحمد صلاح حسني، وفكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب.

هنادي مهنا في عتبات البهجة

الجدير بالذكر أن الفنانة هنادي مهنا، شاركت في مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وحقق نجاحا كبيرا خلال عرضه في النصف الأول من شهر رمضان 2024.

مسلسل عتبات البهجة، مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي الدكتور مدحت العدل، وهو من إخراج مجدي أبوعميرة، بطولة يحيى الفخراني، صلاح عبد الله، خالد شباط، صفاء الطوخي، جومانا مراد، عنبة، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، يوسف عثمان، حازم إيهاب، وآخرين.

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