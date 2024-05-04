ميرنا وليد - بيروت - هو ليس فقط فنان مبدع، بل صاحب اخلاق طيبة، انه الفنان اللبناني هيثم زياد الذي تعاون مع اهم الفنانين من ناحية الألحان، مثل ميريام فارس، ملحم زين، جورج وسوف، نوال الزغبي، هيفا وهبي، عاصي الحلاني وغيرهم، كما كان قد قدّم سابقا برنامجا بعنوان " حرب النجوم".
هيثم زياد افتتح “kALi “ مع شريكته السيدة كاتي حايك، وهو مكان للسهر تصميمه مميز وتواجدت فيه اشياء قديمة مثل "ماكينة الخياطة" لتعطيه طابع قديم ومحبب.
موقع الخليج 365 تواجد في الإفتتاح واجرينا لقاء مع الفنان هيثم زياد، الفنانة كريستينا صوايا، الممثل خالد السيد، الإعلامية تمار أفاكيان، الفنان أنس فخري، الممثلة رهف عبد الله، المخرجة هيفا الفقيه والسيدة كاتي حايك.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- هيثم زياد يفتتح KALI بحضور أنس فخري وخالد السيد وكريستينا صوايا ورهف عبد الله وغيرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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