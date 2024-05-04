والد جيجي وبيلا حديد يعلن إفلاسه

بعد معركة قضائية طويلة، أعلن رجل الأعمال الفلسطيني الأصل، محمد حديد، والد عارضتَي الأزياء جيجي وبيلا حديد، إفلاسه أمام المحكمة وذلك بعد أن صدر قراراً بحقّه الأسبوع الماضي يجبره على دفع تكاليف هدم قصره الكائن في “لوس انجلوس”.

في تفاصيل نصّ الحكم الصادر بحق محمد حديد، فقد أُجبر على دفع مبلغ خمسة ملايين دولار أميركي لأعمال هدم قصره الذي لم يكتمل بعد، إلا أنه إعلن افلاسه بحجّة انه لا يستطيع تحمل نفقة أعمال هدم المنزل.

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نذكر ان قرار هدم قصر محمد حديد الفخم جاء بعد العديد من القضايا التي رفعها ضدّه جيرانه في مدينة “لوس أنجلوس”، بعدما بدأ في بناء قصر ضخم على مساحة ثلاثين ألف قدم مربع يتميّز بتصميم معماري من وحي مركبة الفضاء، ما دفع جيرانه لإقامة دعوى ضده إتهموه فيها بعدم مُطابقة قصره مع مواصفات البناء في المنطقة، وبأنه يشكل خطراً على المنازل المجاورة، وبالتالي لم يتمكن “حديد” من إكمال بناء قصره الذي صدر القرار بوقف بنائه وهدمه.