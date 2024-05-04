بعد تصدرها التريند.. ماذا حدث بحفل آمال ماهر في جدة بالسعودية؟ (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيت المطربة آمال ماهر، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا في جدة بالمملكة العربية السعودية بعد غياب لفترة عن الحفلات بالسعودية، أبدعت فيها على مسرح أونيكس أرينا ضمن فعاليات "تقويم جدة" و "بنش مارك" تحت قيادة المايسترو وليد فايد، والذي تصدرت من خلاله تريند "إكس".

ونستعرض لكم أبرز لقطات الحفل في السطور التالية:

بداية الحفل

بدأت آمال ماهر حفلها في جدة بغناء أغنية "قالوا بالكتير كام يوم" ليتفاعل معها الجمهور بالتصفيق والغناء.

رسالة آمال ماهر لجمهور الحفل

وجهت آمال ماهر رسالة للجمهور خلال الحفل، قائلة: "نورتوني، سعيدة بوجودي وسطكم انهاردة، قد إيه انتوا جمهور جميل ومحظوظة اني بينكم انهاردة، شكرًا على الحفاوة الجميلة والاستقبال الأكثر من رائع، شكرًا على كل حاجة على وجودي بينكم، وبحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد عشان نحضر لكم ليلة من أميز الليالي، عشان انتوا جمهور يستحق الأفضل، انتوا وحشتوني جدا".

تكرار غناء "أنت عمري"

كررت آمال ماهر غناء أغنية "أنت عمري" خلال الحفل بناء على طلب الجمهور.

لوكين آمال ماهر

ظهرت آمال ماهر في الحفل بـ"لوكين" على خشبة المسرح أمام جمهورها الذي اتسع حضوره لجميع المقاعد بقاعة الحفل.

أغاني قدمتها آمال ماهر

قدمت آمال ماهر عددا من الأغاني خلال الحفل منها "اتقي ربنا فيا" ، "سكة السلامة" ، "العيون السود" ، "قالوا بالكتير كام يوم" ، "من السنة للسنة"، "كسبتوا الرهان"، و"أنا الحب"، و"صاحبة عمري"، و"الحكاية"، و"أنا كويسة"، وغيرها من الأغاني.

طلب الجمهور من آمال ماهر

طالب الجمهور من آمال ماهر، مواصلة الغناء بعد تألقها على المسرح، لترد عليهم قائلة: "والله أنا نفسي أغني لكم كل حاجة، احنا على كده هنقعد لبكرة".

أغاني ميكس

قامت آمال ماهر بغناء ميكس من الأغاني ما بين أغاني الزمن الجميل وعدد من أغانيها الشهيرة، حيث قامت بغناء أغنية "حاول تفتكرني" للراحل عبد الحليم حافظ، إلى جانب أغنيتها "اللي قادرة" وسط تفاعل الجمهور.

يذكر أن، آمال ماهر شاركت في الأمسية الأولى من حفل "ليالي سعودية مصرية" التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والغناء بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية في بروتوكول تعاون بين "موسم الرياض" ووزارة الثقافة المصرية.