آيتن عامر تُكذّب برنامج بسمة وهبة بعد تعليق عن سبب طلاقها

كتب امير فتحي في الأحد 5 مايو 2024 12:48 مساءً - نشرت آيتن عامر تكذيب عبر حسابها الشخصي على منصة إكس، ردت فيه الصفحة الرسمية للقناة التي يذاع عليها برنامج العرافة، بعد أن نشرت الصفحة تعليقاً يفيد بأن الخيانة كانت سبب انفصال آيتن عامر.

وعبرت آيتن عامر عن استيائها الشديد من التعليق ونفت ما تردد، خاصة وأنها في الحلقة رفضت الحديث عن طليقها بشكل سلبي وأكدت على أن العلاقة بينهما بعد الانفصال يسودها الاحترام.

آيتن عامر تكذّب برنامج بسمة وهبة

وتسبب تعليق آيتن عامر في شن هجوم قوي من المتابعين على برنامج العرافة، معتبرين أنه يعتمد على فضح أسرار الحياة الشخصية للمشاهير، وانتقد متابعون قبول المشاهير للظهور فيه خاصة بعد حلقة حورية فرغلي والتي كانت من بين حلقات رمضان 2024 أيضاً.

سبب انفصال آيتن عامر

وكانت آيتن عامر في الحلقة رفضت الإجابة عن سؤال عن سبب انفصالها مكتفين بتعليق: “لنصيب”، لتستكمل بسمة وهبة بعدها أسئلتها وتواجهها بالمحاضر التي رفعها طليقها، وهو ما لم تنفه آيتن عامر إلا أنها أكدت على أن كل ما حدث كان في وقت خلاف وأن العلاقة بينهما يسودها الاحترام خاصة وأنه والد لأبنائها ولن تتحدث عنه بأي مكروه.

وكتبت الصفحة الرسمية للقناة تعليقاً جاء فيه: “آيتن عامر تفجر مفاجأة لأول مرة: السبب الحقيقي لانفصالي كان الخيانة” لترد آيتن عامر بمنشور كتبت فيه: “أنا ما قولتش الكلام ده وما يصحش تحوير الكلام بالشكل الرخيص ده”. ليتسبب التعليق في موجة غاضبة واسعة ليس فقط من الصفحة الرئيسية التي يذاع عليها برنامج العرافة وإنما من آيتن عامر التي قبلت الظهور في البرنامج، بحسب تعليقات البعض.

تفاعل الجمهور مع منشور آيتن عامر في تعليقات منها: “لازم تحوير الكلام علشان يجذبون المشاهدين ويحققوا ريتش حتى لو على حساب مشاعر وأحاسيس الغير بكل أسف”. “بصراحة برنامج ما عندوش اي مبدأ وأنت غلطانه إنك طلعتي معاها بتحاول دايما تقتحم من الحياة الشخصية وحتى مش بطريقة متحضرة ملازم فعلا كنت تعملي رد على الهوا على شغل اللي هم بيعملوه ده رخيص اوووى بحاول أقول ألفاظ تنفع تتقال عشان احنا على الهوا”.

وانتقد آخرون ظهور آيتن عامر في برنامج العرافة في تعليقات منها: “حضرتك غلطانه أنك روحتي البرنامج دا مهما كان الثمن ويمكن حضرتك تزعلي بس حضرتك زي أختي مهما كان تمن البرنامج دا الحياة الشخصية لا تقدر بكنوز الدنيا هذا مجرد راي لان البرنامج دا يركز علي الحياة الشخصية وفضح الأسرار مع العلم أني ماتفرجتش علي الحلقة وأنا مصدق حضرتك لأنك طيبة”.

“الغلط الكبير أن حضرتك توافقي على حوار من هذا النوع من البرامج اللي كل هدفها الترند والمشاهدات ونشر خصوصيات العائلات على العام! حضرتك فنانة لكن إنسانة وعندك أسرة وعائلته ولا يصح الحديث عنها أبدا! اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك حضرتك إنسانة محترمة.”.

فيما تفاعل آخرون في تعليقات: “ماهي من عادة برامج التوك شو هو الفرقعة وبيغيروا أي حاجه بمزاجهم علشان الحلقة تحقق مشاهدات عالية المفروض بقه لما تروحي برنامج تمضي اتفاق أن الحلقة ما تتعرضش إلا لما تشوفيها علشان ممكن خبر مغلوط يبوظ حياة إنسان خالص وحليني بقه علي ما تقولين لكل واحد شاف الحلقة إنك ما قولتيش”.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »