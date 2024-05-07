الفنان صلاح عبدالله: نجاح «العتاولة» فاق توقعاتى.. و«عتبات البهجة» عودة للزمن الجميل

ياسر رشاد - القاهرة - سعيد بالتعاون مع يحيى الفخرانى للمرة الثانية بعد «سكة الهلالى»

أتمنى تجسيد شخصية نجيب الريحانى.. وفؤاد المهندس وزكى رستم

«السقا» دعمنى فى أزمتى المرضية.. وعاملنى «زى أبوه»

انتظرونى فى «تيتا زوزو» مع إسعاد يونس

يعتبر الفنان صلاح عبدالله من النجوم القريبة من قلب الجمهور فعندما يظهر فى أى دور يخطف القلوب بخفة ظله كما أن أدواره تترك بصمات مع المشاهد، فهو الأستاذ الذى يعتبر تميمة نجاح فى السينما والدراما التليفزيونية، ودائما ظهوره على الشاشة يمثل مدرسة حقيقية فى الأداء، الفنان شارك فى ماراثون رمضان هذا العام بمسلسل «عتبات البهجة» الذى يكرر خلاله التعاون مع النجم يحيى الفخرانى للمرة الثانية، و«العتاولة» الذى يجمعه بصديق عمره أحمد السقا، وكشف صلاح فى حواره لـ«الخليج 365» عن كواليس العمل ورأيه فى المنصات والمسلسلات الـ15 حلقة والى نص الحوار..

< بداية.. كيف استقبلت ردود الفعل عن مسلسل «عتبات البهجة»؟

- شخصية «عرفان» فى مسلسل «عتبات البهجة» واحدة من الشخصيات القريبة جدا إلى قلبى، وأسعدنى رد فعل الجمهور عنها، حيث يمثل الدور تطورًا فى القصة، التى تتزامن أحداثها مع عصر التكنولوجيا الحديثة فهو دكتور صيدلى متقاعد يتميز بشخصيته القوية والعنيدة، حيث يحاول الحفاظ على تقاليده وقيمه الشخصية بوجه التغييرات الاجتماعية والثقافية التى تحدث حوله، ومن إحدى المشاكل الرئيسية هى رغبة زوجته وابنه فى الهجرة إلى كندا، فى حين يفضل عرفان البقاء فى مصر، والشخصية هنا تؤكد حب الوطن رغم التغيير الذى يعيشه المجتمع.

< كواليس تعاونك مع النجم يحيى الفخرانى للمرة الثانية؟

- التعاون مع النجم يحيى الفخرانى بالتأكيد يضفى جوًا مميزًا على أى مشروع خاصةً مع وجود علاقة قديمة تربطنى بيحيى الفخرانى وزوجته لميس جابر.

وتعاونا سابقًا فى مسلسل «سكة الهلالى» ونجتمع للمرة الثانية فى عتبات البهجة، والكواليس مليئة بالمرح والإبداع، خاصةً مع تجمع مجموعة من النخبة الفنية مثلما يحدث فى هذا المشروع وأنا محظوظ لكونى جزءًا من هذه التجربة.

< هل ترى أن المسلسلات الـ 15 حلقة أصبحت مفيدة للدراما؟

- المسلسلات الـ15 حلقة مفيدة لصناعة الدراما، حيث إنها تتمتع بالتشويق والإثارة منذ الحلقة الأولى مما يحافظ على اهتمام الجمهور ويحد من فترات البطء فى القصة، كما أن المسلسلات ذات 15 حلقة تكون أقل تكلفة وجهدًا فى الإنتاج، مما يمكن أن يتيح للمنتجين فرصًا للتجربة والتنوع فى المواضيع والأساليب.

بالنسبة للتنوع الدرامى، فإن وجود مسلسلات بأعداد مختلفة من الحلقات يعزز التنوع ويسمح للمشاهدين بالاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، هذا يسهم فى إثراء الثقافة الدرامية ويسمح للمخرجين والكتاب بتقديم أفكار وقصص جديدة بأساليب مبتكرة.

< ردود الأفعال على دورك فى مسلسل «العتاولة»؟

- نجاح مسلسل «العتاولة» أسعدتنى كثيرًا ردود الأفعال، ويعتبر نجاح المسلسل علامة على التميز الفنى فى الكتابة والتمثيل والإخراج والإنتاج ويظهر العمل بشكل متميز ومبتكر، مما يجذب الجمهور ويثير إعجابه، كما حقق المسلسل نجاحًا تجاريًا، وذلك يمثل فرصة جيدة للشبكة الإنتاجية والممثلين والعاملين فى الصناعة.

باختصار، نجاح مسلسل العتاولة يمثل تقديرًا للجهود المبذولة فى صناعته ويعكس تأثيره الإيجابى على الجمهور والمجتمع بشكل عام.

< كواليس تعاونك مع أحمد السقا؟

- التعاون مع أحمد السقا ممتع، والسقا نبيل وأصيل وشهم وجدع وفارس وسوبر ستار.

والتعاون مع أحمد السقا تجربة ممتعة وملهمة بالفعل، لأنه فنان موهوب ومحترف فى مجال التمثيل ويُعرف السقا بشخصيته القوية والصلبة على الشاشة، ولكنه فى الوقت نفسه يمتلك أيضًا طابعًا محبوبًا خارج الشاشة.

< حدثنى عن علاقة الصداقة التى تجمعكما؟

- تجمعنا صداقة كبيرة مثل الأب وابنه وأثناء مرضى الصعب فى عام 2010 لم يتركنى وذهبنا سويًا للأطباء ورغم فرق السن بيننا كان يعاملنى كأننى ابنه.

علاقتى بأحمد السقا تتسم بالصداقة العميقة والمتينة، والسقا كان مساندًا لي فى الأوقات الصعبة وعندما مرضت، كان بجانبى بكل وفاء ورعاية، وقدم لى الدعم والمساندة.

وهذه العلاقات القوية هى التى تجعل الحياة أكثر جمالاً وتفاؤلاً، وتعطينا القوة لمواجهة التحديات فهى تمثل نعمة كبيرة وهبة جميلة تستحق الاحتفاء بها دائمًا.

< تقدم «خواطر» على «السوشيال ميديا» وحقق نجاحًا.. حدثنى عنها؟

- أنا لا أعتبر نفسى شاعرًا وهى خواطر فيها شبه زجل، الخواطر على وسائل التواصل الاجتماعى وسيلة رائعة للتعبير عن أفكارى ومشاعرى بطريقة قصيرة ومباشرة ويمكن أن تتنوع هذه الخواطر بين القصائد الشعرية القصيرة والنصوص النثرية، وتعبر عن مواضيع مختلفة مثل الحب، الفرح، الحزن، الوطنية، العدالة، وغيرها.

ومن الجميل أن تشارك خواطرك مع الآخرين، فقد تكون كلماتى مصدر إلهام لشخص ما أو تساعده على التعبير عن مشاعره بطريقة أفضل ما يمكن أن تجلب لى تلك الخواطر تفاعلًا إيجابيًا من المتابعين وتعزز من انتشار صوتى وتأثيره فى المجتمع الرقمى.

< ما رأيك فى المنصات؟

- المنصات الرقمية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس فى العصر الحالى. فهى توفر وسيلة فعالة ومريحة والإقبال على المنصات الرقمية قد زاد بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، وهذا يمكن أن يكون بسبب العديد من العوامل مثل الراحة والتنوع فى المحتوى.

وكان الإقبال ضعيفًا عليها فى البداية والآن القنوات التليفزيونية تغيرت بسبب منظومة الإعلانات والناس أصبحت تشعر بالضيق ولجأت إلى المنصات.

< هل تحرص على اضافة تعديلات على السيناريو؟

- أحرص على القيام بهذا الأمر فى معظم شغلى ولكن بالاتفاق مع المؤلف والمخرج، كما أن التعديلات لا تؤثر على الدراما ولا الشخصية التى ألعبها ولا الشخصيات الأخرى.

والتعديلات على السيناريو تحدث فى العديد من الأعمال الفنية لضمان التناسق والتوافق مع رؤية المخرج واحتياجات الإنتاج.

< رأيك فى أعمال المتحدة برمضان؟

- التنوع كان فى صالح الجمهور، أعمال المتحدة فى شهر رمضان تشكل جزءًا مهمًا من الثقافة الفنية فى العالم العربى، حيث تُعرض مجموعة واسعة من المسلسلات والبرامج التليفزيونية والأفلام التى تستهوى الجماهير المتنوعة.

التنوع فى العروض والأعمال خلال شهر رمضان يعتبر ميزة مهمة، حيث يتاح للجمهور فرصة اختيار ما يناسب أذواقهم وميولهم الفنية المختلفة فالتنوع يضمن تلبية احتياجات الجمهور المتنوعة وتوفير فرصة للتفاعل مع مواضيع وأساليب فنية مختلفة.

لكن، من الضرورى أن نعترف بأن بعض الأعمال قد تكون متميزة فيما يتعلق بالجودة والإبداع، فى حين قد تفتقر بعض الأعمال الأخرى إلى هذا المستوى. إنها تحديات تواجهها صناعة الإنتاج الفنى فى أى وقت، وليس خاصة بشهر رمضان فقط.

بشكل عام، التنوع فى العروض والأعمال المقدمة خلال شهر رمضان يساهم فى إثراء الثقافة الفنية وتوفير فرص للجمهور للاستمتاع بما يفضلون، وبالتالى، يمكن اعتبارها ميزة إيجابية لهذا الشهر الفضيل.

< أيهما تفضل السينما أم الدراما؟

الاثنان نفس الشىء لكن السينما حاليًا ليست منذ الماضى وتقريبًا منذ عام 2000 حتى عام 2010 كانت جيدة وتضم أفلامًا كثيرة، والآن الفيديو أكثر أهمية والنجومية تكون فى السينما أكثر بسبب شباك التذاكر.

السينما والدراما كلتاهما لهما جاذبيتهما الخاصة وتقديرها يعتمد على الأذواق الشخصية والتفضيلات.

السينما توفر تجربة فريدة من نوعها، حيث يتمتع الأفلام بميزة الإنتاج الضخم والجودة العالية، وتمتد فترة عرضها عادةً لفترة محدودة قبل أن تصبح متاحة على الإنترنت أو الدى فى دى بالإضافة إلى ذلك، فإن جودة الصورة والصوت فى دور السينما تعطى تجربة ممتعة ومثيرة للمشاهدين.

أما الدراما التليفزيونية، فتقدم مجموعة واسعة من القصص والشخصيات المتنوعة، وتتمتع بالمرونة فى عرض القصص وتطوير الشخصيات على مدار عدة حلقات. وفى الوقت الحالى، تتوفر العديد من الخدمات التى تقدم المحتوى التليفزيونى عبر الإنترنت، مما يجعل الدراما التليفزيونية أكثر إمكانية للوصول إليها والاستمتاع بها فى أى وقت ومن أى مكان.

بالنسبة للنجومية، فهى قد تكون أكثر وضوحًا فى السينما بسبب شباك التذاكر ومكانتها الكبيرة فى صناعة الأفلام، لكن نجوم الدراما التليفزيونية يمكن أن يكون لهم جمهور كبير وتأثير قوى عبر الشاشة الصغيرة.

بالنهاية، كل من السينما والدراما لها جمهورها الخاص وتقدم تجارب ممتعة ومثيرة للمشاهدين بطرق مختلفة، ويعتمد التفضيل بينهما على الأذواق الشخصية والاهتمامات الفردية.

< ما الدور الذى تتمنى تجسيده؟

- ليست هناك شخصية محددة، لكن أنا من عشاق الشخصية القديمة سواء جيدة أم لا، وهناك أفلام عاشت معنا وبها شخصيات مهمة، وأتمنى أجسد مثلها، رقم واحد نجيب الريحانى وفؤاد المهندس ثم زكى رستم أثر فيّ جدًا ومحمود المليجى، وهؤلاء الفنانون كانوا يتمتعون بمهارات تمثيلية استثنائية وقدموا أداءً مميزًا فى عدة أدوار، مما جعلهم يحظون بتقدير واحترام كبيرين من قبل الجمهور.

< حدثنى عن أمنيتك؟

- أتمنى أن يعيش أحفادى وبناتى وزوجتى فى ستر ورضا ومجبورين وسعداء ودائمًا أردد ربنا يرزقنى حُسن الختام والصحة، لأنها نعمة كبيرة.

< ما هى أعمالك الجديدة بعد رمضان؟

- هناك مسلسل بدأته قبل رمضان مع صاحبة السعادة إسعاد يونس بعنوان «تيتا زوزو»، وهو مسلسل مثير وممتع، ويمكن أن تكون هذه العملية التعاونية مع إسعاد يونس فرصة رائعة لتقديم عمل فنى مميز من خلال العمل مع شخصية محبوبة وموهوبة مثل إسعاد يونس.