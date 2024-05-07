تعرف على موعد حفل نانسي عجرم بـ باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لإحياء حفلا غنائيا بـ باريس، ومن المقرر إقامتها يوم 16 نوفمبر.

ونشرت نانسي البوستر الدعائي للحفل على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نانسي عجرم أغنية "تيجي ننبسط"، وطرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات تامر حسين، وتوزيع طارق مدكور.

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