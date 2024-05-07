يسرا وزوجها خالد سليم فى حفل عشاء بحضور سفير فرنسا بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

لبت النجمة يسرا دعوة عشاء السفير الفرنسي في مصر ايريك شوفالييه وذلك بمقر إقامته في القاهرة وسط حضور عدد من الدبلوماسيين والشخصيات العامة.

ونشرت "يسرا" صور من حفل العشاء عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وكان برفقتها زوجها خالد سليم ووجهت الشكر والتحية لسفير فرنسا قائلة: "تشرفت وسعدت بحضوري حفل العشاء الذي أقامه على شرفي معالي سفير فرنسا في مصر السيد ايريك شوفالييه بمقر إقامته في القاهرة، شكرًا معالي السفير وطاقم السفارة على هذه الأمسية الجميلة، وشكرًا لدعوتكم هذه المجموعة المتميزة من الضيوف".

يذكر أن آخر مشاركات النجمة يسرا كانت بفيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض بموسم عيد الفطر الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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