بصور من كواليس "بدون مقابل".. منة فضالي تكشف عن تعاون سينمائي جديد يجمعها بـ خالد سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها صورًا تجمعها بالفنان خالد سليم خلال كواليس تصوير مسلسل "بدون مقابل".

ونشرت "منة فضالي" مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنا وخالد أصحاب من زمان جدا وأعز أصحابي و اشتغلنا كتير مع بعض".

وأضافت: "وأنا على المستوى الشخصي بحبه صاحب و فنان بجد، غير صوتوا الله أكبر، ولسه لينا فيلم قريب حينزل دعواتكم.. والله زمان يا خالود".

وتابعت: "معتز.. مايسه في بدون مقابل، تأليف حسام موسي، إخراج الأستاذ جمال عبد الحميد، انتاج الأستاذ محمد فوزي".

يذكر أن اَخر أعمال منة فضالي، مسلسل "كوبرا"، والذي عرض في رمضان 2024، بطولة محمد عادل إمام ومجدي كامل وكزبرة وعلاء مرسي ومريم الجندي ودنيا ماهر ومعتز هشام وصفاء الطوخي ومحمود عبدالمغني ومنة فضالي وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.

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