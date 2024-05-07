القبض على متظاهرين داعمين للقضية الفلسطينية خارج حفل "ميت جالا" في نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ألقت قوات الأمن في مدينة نيويورك الأمريكية القبض على العشرات من المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية والذي تجمهروا أمام عرض أزياء "ميت جالا" الشهير الذي شهد حضور عدد كبير من ألمع النجوم حول العالم وذلك بالساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء في نسخته الـ 73 الذي يقام بمتحف المتروبوليتان.

وكشف موقع "The Hollywood Reporter" أن شرطة نيويورك ألقت القبض على العشرات من المتظاهرين الذين احتشدوا أمام عرض الأزياء الأشهر في العالم، وظهر المتظاهرين وهم يحملون العلم الفلسطيني وظلوا يهتفون "غزة غزة" منددين بمواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته ضد قطاع غزة والشعب الفلسطيني ومواصلة نزوح الالاف، كما كشف تقرير لموقع "New York Times" أن العديد من المتظاهرين هم طلاب بعدد من الجامعات الأمريكية منها كولومبيا ونيويورك.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا تنظيم عدد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية من قبل المئات من داعمي الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وسط تعنت الشرطة الأمريكية التي تضيق الخناق عليهم ومواصلة اعتقال العديد منهم بداعي معاداة السامية.

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