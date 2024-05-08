10 صور من احتفال صابر الرباعي بأغنيته الجديدة "الباشا" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتواجد المطرب صابر الرباعي الفترة الحالية في مصر، واحتفل اليوم الثلاثاء 7 مايو، بأحدث أغانيه "الباشا"، والتي من المقرر طرحها قريبا.

والتقط صابر صورا تذكارية أثناء الاحتفال بالأغنية، مع عدد من الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، وأمامه (تورتة) وضع عليها الملصق الدعائي الخاص بالأغنية.

كان صابر الرباعي، نشر عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي وقناته الرسمية علي موقع الفيديوهات يوتيوب "تيزر" أغنية "الباشا".

ويتعاون صابر في أغنية الباشا مع الشاعر محمد أبو نعمة والملحن محمود الخيامي وتوزيع طارق عبدالجابر ومن إنتاج شركة R&M.

ووعد صابر جمهوره بأن الأغنية الجديدة ستكون مفاجأة ومختلفة عن أعماله السابقة، مشددا على حرصه على اختيار الكلمات والألحان بدقة، فهو مؤمن أن كل أغنية يطلقها يجب أن تعيش للمستقبل.