شريف رمزي برفقة عائلته ونادية الجندي بإطلالة شبابية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

شريف رمزي

ظهر الفنان شريف رمزي، برفقة زوجته وأولاده وهم يقضون عطلتهم بمدينة الألعاب، ونشر الصور على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

فرح الزاهد

خضعت فرح الزاهد، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

أسما شريف منير

نشرت اسما شريف منير صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت وهي تستمتع بإجازتها الصيفية.

أسماء أبو اليزيد

ظهرت الفنانة أسماء أبو اليزيد بدون مكياج، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

نور إيهاب

شاركت الفنانة الشابة نور إيهاب أحدث ظهور لها، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت على إعجاب متابعيها.

نادين الراسي

شاركت الفنانة نادين الراسي متابعيها، أحدث جلسة تصوير لها ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت فيها فستان أبيض قصير.

ياسمين رحمي

نشرت ياسمين رحمي صورة جديدة لها، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، وذلك على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

هنا الزاهد

خضعت الفنانة هنا الزاهد لجلسة تصوير، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية.

تامر حسني

شارك الفنان تامر حسني متابعيه أحدث ظهور له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة وظهر بملابس كاجوال.

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شبابية.