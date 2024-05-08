مايا دياب تكشف سبب تهربها من الإجابة عن سؤال يخص طليقها (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - حلت المغنية اللبنانية مايا دياب، ضيفة على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، وأبدت رأيها في العديد من القضايا والأحداث الجارية، وتطرقت الحديث عن طفولتها، وقالت إنها لم تعشها بشكل صحيح بسبب عملها منذ الصغر.

وأضافت مايا دياب في لقائها مع برنامج "AB Talks": "بدأت بالعمل وعمري 13 عامًا، وذلك الوقت كان مفترضًا أن أستمتع فيه بطفولتي، لكنني كنت أوزع وقتي بين العمل والذهاب إلى المدرسة".

وتابعت: "حياتي كلها عمل منذ طفولتي إلى الآن، والشخص الذي يعمل منذ الصغير ينسى معنى طفولة، ولكنني أعوض طفولتي التي حرمت منها في ابنتي".

وتطرقت للحديث عن أوضاع لبنان والمرأة اللبنانية، قائلة: "في بلدي المرأة لا تأخذ حقها، وأنا مناصرة للمرأة بشكل كبير، وأرى أن المرأة تقدمت في كل الدول العربية، ولكن في لبنان ما زالت المرأة متأخرة جدًا في حقوقها المدنية وكل الحقوق".

كما تحدثت عن علاقتها بطليقها، قائلة: "كنت أتهرب من سؤال: مطلقة أم متزوجة؟ لأنني كنت أريد الحفاظ على حب العائلة لبنتي، ووالدها كان يأتي ليراها متى يشاء، ولا أضع شروطا أمامه أبدًا، لأنه والدها وهو إنسان كنت أحبه وما زلت، وأكره كلمة مطلقة، إما متزوجة وإما لا".