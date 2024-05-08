وسيم يوسف يرد على المشمتين في مرضه: أستغرب من الفكر القذر -فيديو

رد الداعية الإماراتي وسيم يوسف على الأشخاص الذين تندروا بمرضه بعد إعلانه إصابته بالسرطان. في مقطع فيديو نشره، عبّر يوسف عن استغرابه من هؤلاءالأشخاص ووصفهم بأنهم يحملون فكرًا قذرًا وأنهم لم يرحموه في مرضه، رغم أنه مسلم. وأشار يوسف إلى أن دين الإسلام بريء من هؤلاء الأشخاص، واستنكر قول أحدهم بأنه أُصيب بالمرض بسبب انتقاده للبخاري، وأكد أنهم يطعنون في القرآن دون أن تُصيبهم أمراض.

وختم يوسف حديثه بتساؤل حول ما إذا كانت كتب الحديث أعز عند الله من دينه أو دم المسلم، معبرًا عن استغرابه واستهجانه من هذا النوع من الأفكار السلبية والتعصب.