محمد رمضان يردّ على منتقديه.. ويوضح الفارق بين الفنان والنجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد:ردّ الفنان محمد رمضان على منتقدي تصرفاته في الفترة الأخيرة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو خلال إحيائه الحفلات أو تقديم أعمال فنية، وكشف رمضان في تصريحات إعلامية الفارق بين الفنان والنجم، حيث صنّف الممثل إلى شخص فنان وآخر نجم، مبرزً أهم صفات الاثنين، مؤكداً أن النجم لا يشبه الناس، ومتطلباته قد تكون مادية وغير معنوية، وأن من أهم مميزات الفنان الصدق، موضحاً: “النجم يختلف عن الفنان، فالفنان له متطلبات تختلف عن النجم، الفنان غذاؤه هو العمل الجيد، وأهم مميزاته الصدق، أما النجم فأهم مميزاته أو متطلباته: البريق، ولن أقول الكذب، ولكن سأقول التجميل، أن يكون شخصاً متجملاً طوال الوقت، الفنان لا يهمه هذا الكلام وإنما الأهم أن يكون صادقاً”.

وأضاف: “من الصعب أن يكون الشخص نجماً وفناناً، لأن الفنان والنجم عكس بعضهما تماماً، الفنان يشبه الناس، والنجم لا يشبه أحداً، الفنان صادق، النجم متجمّل، الفنان يحب كلمة برافو ويسمع الناس تصفّق له، النجم يحب أشياء أخرى من الممكن أن تكون مادية وليست معنوية بعكس الفنان”.

وردّ رمضان على منتقدي تصرفاته، سواء في أعماله الفنية أو الغنائية، مشيراً إلى أنه سيحاول استغلال كل المراحل التي يمر بها ليكون “نمبر وان” دائماً. إذ قال: “لا أركز في الانتقادات، وسأستغل كل مرحلة حتى أكون نجم كل المراحل”.

يُذكر أن محمد رمضان يعمل في الوقت الحالي على الانتهاء من تصوير فيلم “أسد أسود”، ليخوض به المنافسة السينمائية الصيفية لعام 2024، وذلك بعدما قدّم فيلم “ع الزيرو” العام الماضي، وحقق إيرادات بلغت 20 مليون جنيه في شباك تذاكر دور السينما في مصر.