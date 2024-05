Ripley.. هذا الجمال المخيف للشر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعالج مسلسل Ripley، أحدث انتاجات “نتفليكس”، رواية طالما اقتبستها السينما والمسرح والمسلسلات، وطالما عدت من روائع الأدب البوليسي، منذ أن صدرت للمرة الأولى في 1955، بتوقيع الأديبة الشهيرة باتريشيا هايسميث، التي يمكن مقارنتها بملكة الأدب البوليسي أجاثا كريستي، وإن كانت أعمال هايسميث أكثر قتامة وتشاؤماً واستغراقاً في الجانب المظلم للطبيعة البشرية.

ومن بين أعمال هايسميث تظل رواية “السيد ريبلي الموهوب” هي الأكثر شهرة وتأثيراً، ويعتبرها البعض من أفضل الأعمال الأدبية على الإطلاق، فيما يعتبرها البعض من أفضل الأعمال البوليسية، كما يعتبر البعض شخصية ريبلي من أكثر الشخصيات الروائية تأثيراً على الأدب والثقافة بشكل عام.

وجدير بالذكر أن الرواية هي الأولى من عدة روايات تتبع مصير ريبلي، ذلك المحتال، القاتل، الذي ترصد هذه الروايات حياته وتدخل إلى أعماق عقله، وتحلل دوافعه بشكل يدفع القارئ إلى “التعاطف” معه، أو على الأقل التأرجح بين الانجذاب والنفور تجاهه.

بين ديلون وديمون وأحمد فهمي!

من المعروف أن أول معالجة سينمائية للرواية ظهرت في 1960 من خلال فيلم purple Noon من إخراج رونيه كليمون وبطولة آلان ديلون في شخصية ريبلي.

وقدم الفيلم شخصية ريبلي كضحية لظروفه ومعاملة الأثرياء المتغطرسين له، أما أشهر فيلم اقتبس عنها فهو The Talented Mr. Ripley، 1999، من إخراج أنطوني مينجلا وبطولة مات ديمون في شخصية ريبلي، بجانب جود لو وجونيث بالترو، وهو فيلم بديع كلاسيكي الطابع يتخذ مسافة واحدة من كل الشخصيات، وجدير بالذكر أن “نتفليكس” سارعت بشراء حقوق عرضه ليتزامن مع عرض المسلسل لهواة المقارنة.

الرواية، والحكاية، إذن، قد شبعت معالجات سينمائية وتليفزيونية مباشرة وأخرى غير مباشرة تأثرت بالرواية وبطلها بدرجة أو أخرى، في مختلف البلاد واللغات، ويرد إلى الذاكرة مسلسل “سفاح الجيزة” المصري من إخراج هادي الباجوري وبطولة أحمد فهمي الذي يحمل بعض بصمات الرواية، وهو ما يجعل أول سؤال يخطر ببال المرء حول مسلسل “نتفليكس” هو ما الجديد أو المختلف الذي تسعى هذه المعالجة إلى تقديمه؟ رؤية جديدة.. فنية

بداية يختلف Ripley “نتفليكس” عن معظم المعالجات الأخرى، وعن معظم أعمال “نتفليكس” البوليسية المشابهة، في توجهه الذي يتخذ من الرواية تكأة لتقديم عمل فني “رفيع” أكثر من اهتمامه بالحكاية أو الشخصيات.

مخرج ومؤلف العمل هو ستيفان زيليان، كاتب السيناريو الشهير الذي قدم أعمالاً منها Awakenings، Schindler’s List، وGangs of New York وغيرها، والذي حصل على الأوسكار والبافتا من بين جوائز كبرى أخرى، وزيليان هو أيضا منتج ومخرج أخرج عدداً من الأفلام متراوحة النجاح منها لعل أشهرها وأفضلها فيلمه الأول Searching For Bobby Fischer الذي يدور في عالم لعبة الشطرنج، وذلك في 1993، قبل The Queen’s Gambit بعقود.

يدخل زيليان، إذن، إلى عالم Ripley بعقل كاتب السيناريو المفكر، وعين السينمائي الفنان، آملاً في تحويل الرواية – شعبية الطابع- إلى عمل يمزج بين التشويق والترفيه والفن الراقي، إلى حد كبير يحقق المسلسل هذه المعادلة الصعبة، لكنه يفقد هذه الشعرة أحياناً، ربما بسبب طبيعة المسلسلات نفسها، فحتى مع كونه يقتصر على 8 حلقات مدة كل منها 50 دقيقة، إلا أن ذلك يتطلب كثيراً من الإسهاب والتفاصيل التي تبعد بالعمل عن الإحكام الفني والايقاع المشدود الذي تتميز به السينما.

اختيارات جيدة..وأخرى سيئة

اختار زيليان أن يكون العمل بالأبيض والأسود، وهو اختيار رائع ليس فقط لإنه يتماشى مع المرحلة التاريخية للعمل، ولكن ليعطي “جواً” فنياً ملائماً لطبيعة الدراما السوداوية، خاصة مع استخدامه المميز للوحات الفنان الإيطالي كارافاجيو، الذي يربط المسلسل بين لوحاته وحياته وشخصية “ريبلي” بطريقة ذكية ومؤثرة، كذلك يجيد المسلسل استخدام التحف المعمارية والتماثيل الإيطالية التي تعود إلى عصر النهضة، وأيضاً الشاطئ والبحر والأحياء الشعبية وحتى بلاط الشوارع وأبواب البيوت الإيطالية القديمة.

ولسبب ما اختار زيليان فترة بداية الستينيات لتدور فيها الأحداث، وهو زمن يختلف بالقطع مع زمن الرواية المكتوبة في الخمسينيات وتدور أحداثها في الثلاثينيات أو الأربعينيات. وهذا الاختيار للستينيات قد يكون سببه استخدام الأغاني والموسيقى الايطالية المميزة لهذه الفترة بجانب الملابس وبعض مظاهر الحياة وقتها، ولكن من ناحية ثانية يتسبب في خطأ درامي فادح.

يتمثل هذا الخطأ في انتحال الشخصية الرئيسية (ريبلي) لشخصية الشاب الأميركي الذي يقوم بقتله، ثم العودة إلى شخصيته الحقيقة عندما يحاصر، ومع ذلك لا يكتشفه أحد، سوى في المشهد الأخير من العمل الذي يرى فيه مفتش الشرطة صورة الشاب الأميركي لأول مرة، وهو شئ ربما يمكن حدوثه في عشرينيات أو ثلاثنيات القرن الماضي، عندما لم تكن الصور الفوتوغرافية منتشرة ولم تكن وثائق الهوية والتحقق منها بدقة الخمسينيات والثلاثينيات، ومن ثم تبدو الأحداث غير قابلة للتصديق بمعيار الستينيات.

شخصية تناسب عصرنا

شخصية “ريبلي” هي محور وعماد هذا العمل، وقد أداها في الماضي ممثلون بارعون عرفوا بقدرتهم على لعب أدوار الشرير الجذاب أو غريب الأطوار الذي يجمع بين الفتنة والخطر، وفي المسلسل يلعب أندرو سكوت دور “ريبلي” ببراعة شديدة وبمظهر يختلف كثيراً عن آلان ديلون ومات ديمون وغيرهما من الذين أدوا الشخصية.

سكوت هنا أميل للشخص العادي، ضعيف البنية وقليل الحيلة الهش، ومع ذلك لديه قدرة هائلة على الصمود والتحايل للنجاة من كل الأخطار التي تتهدده، وهي كثيرة، ومن المدهش رؤيته وهو محاصر بالتهديدات والخوف من رجال الشرطة وهاتف التليفون وجرس الباب وحتى الجيران والمارة في الشوارع، ومع ذلك يغالب، ويتغلب على، هذه التهديدات والخوف مثل حيوان صغير وسط وحوش الغابة.

هذا الأداء، مصحوبا بطبيعة التشويق الهيتشكوكي الذي يعتمد عليه زيليان، وهو متابعة التفاصيل الدقيقة لمحاولات “ريبلي” للنجاة، يجعل المشاهد يتعاطف، رغما عنه، مع المجرم، متمنيا ألا يتم الامساك به، وفي الوقت نفسه يشعر بالضيق من كونه ينجو بجرائمه، متمنياً أن ينال عقابه.كما ذكرت برعت باتريشيا هايسميث في رسم شخصيات المجرمين الذين يندمج معهم القارئ، وهذه الشخصيات التي كانت جديدة في الخمسينيات أصبحت المفضلة لدى صناع السينما والدراما هذه الأيام، حيث يحب جمهور اليوم تلك الشخصيات المعقدة المظلمة، والتي يبدو أنها تعبر عن عصرنا كأفضل ما يكون.بين الفتنة والخوف

مسلسل Ripley جدير بالمشاهدة ليس فقط لقصته الغريبة المحيرة، ولكن أيضاً للمتعة البصرية والسمعية التي يحققها، ومن أغرب الأشياء في العمل هو قدرة زيليان على استخدام الطبيعة الخلابة والتحف الفنية البديعة للمدن الإيطالية، بطريقة تجمع بين الافتتان بها، والخوف منها أيضاً، وكأن هذه الطبيعة نفسها تحولت إلى “ريبلي”، أو كأن “ريبلي” تحول إلى ما هو عليه بسبب هذه الجمال المخيف.

ولعل السؤال الأخير الذي يخرج به المرء من هذا العمل هو سر ذلك الشعور بالقلق، ليس من الحكاية التي شبعت معالجات، ولكن من الجاذبية الغامضة التي تثيرها الحكاية وصاحبها.