هل أدخل خالد النبوي والدة زوجته إلى دار رعاية المسنين؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة عواطف حلمي بسبب ظهورها خلال الأيام الماضية في دار كبار الفنانين بنقابة المهن التمثيلية.

وتسبب ظهور عواطف حلمي في توجيه موجة انتقادات حادة للفنان خالد النبوي حيث لامه الكثيرون من نشطاء مواقع التواصل على تركه والدة زوجته في دار رعاية.

وردًا على الجدل المثار قال أشرف زكي، نقيب الممثلين: “بداية الدار الخاصة بنقابة الفنانين ليس اسمها دار مسنين ولكن اسمها دار إقامة كبار الفنانين، والفنانة عواطف حلمى غير مقيمة بها كما تردد”.

وتابع: “عواطف حلمي تتواجد بدار الرعاية بناءً على طلب مني أن تساعد زملاءها من الفنانين المتواجدين في دار كبار الفنانين وهي غير مقيمة بها، حيث إن لها منزلها الخاص وحياتها وتتواجد على فترات متباعدة بهدف تقديم خدمة لزملائها ومساعدتهم لأن لديها خبرة فى مثل هذه الأمور”.

من ناحيتها خرجت الفنانة عواطف حلمي في تصريحات صحافية لتؤكد أن كل هذه البلبلة هدفها تشويه صورة زوج ابنتها الفنان خالد النبوي وحفيدها نور النبوى وأنها لا تعلم ما السر وراء التدخل السافر في الحياة الخاصة للفنانين بهذه الطريقة غير اللائقة.