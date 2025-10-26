الاقتصاد

سعر سهم الأندلس (4320) يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 26-10-2025

2025-10-26 04:07AM UTC

قفز سعر سهم شركة الأندلس العقارية (4320) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اكتسابه للزخم الإيجابي عقب ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليبدأ السهم بالتعافي من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يعزز من سيناريو تمديد مكاسبه على المدى اللحظي.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 19.30 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 21.18 ريال استعداداً لمهاجمته.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

