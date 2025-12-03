ارتفاع عقود الذرة والقمح على خلفية توترات البحر الأسود

ارتفعت عقود الذرة والقمح القياسية في بورصة شيكاغو التجارية بنحو واحد في المئة يوم الثلاثاء، مدفوعة بالمخاوف من التوترات في منطقة تصدير الحبوب في البحر الأسود، إضافة إلى الطقس البارد الذي أبطأ حركة الحبوب في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي، وفقًا لما ذكره محللون.

في المقابل، انخفضت عقود الصويا، متأثرة بالطقس الملائم في أمريكا الجنوبية وتراجع أسعار الصويا ميل، بحسب المصادر نفسها.

يراقب المتداولون المخاطر المتعلقة بالشحن عبر البحر الأسود بسبب الحرب في أوكرانيا. فقد شنت أوكرانيا الأسبوع الماضي ضربات بطائرات مسيرة ضد ناقلتي نفط متجهتين إلى ميناء روسي، تلتها يوم الثلاثاء هجوم بطائرة مسيرة على سفينة روسية محملة بزيت دوّار الشمس. وقال مسؤول أوكراني إن أوكرانيا لم تكن متورطة في الهجوم الأخير، فيما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع وصول أوكرانيا إلى البحر.

وقال أرلان سوديرمان، كبير الاقتصاديين في StoneX: "قفزت أسعار السلع عندما غزت روسيا أوكرانيا قبل نحو أربع سنوات بسبب المخاوف من توقف شحنات السلع من هذه المنطقة التصديرية الكبرى. الخطر الآن هو أننا قد نشهد ظهور هذا التهديد مرة أخرى."

وأشار محللون آخرون إلى صلابة الأسواق النقدية الأمريكية بعد أن أبطأ الطقس الشتوي حركة الحبوب في منطقة الذرة، مع انخفاض درجات الحرارة بعد هطول ثلوج غزيرة نهاية الأسبوع في الشمال.

وقال دون روس، رئيس شركة U.S. Commodities في ولاية أيوا: "لشراء الحبوب من المزارعين، سترى أن مستويات الأساس تتماسك. والصناديق قصيرة، لذا أعتقد أنك ترى بعض التغطية القصيرة مع صلابة السوق النقدي. إنه الطقس البارد الذي أبطأ حركة الحبوب، يمكن تسميته بعلاوة النقل."

في المقابل، تراجعت عقود الصويا مع استمرار الطقس الجيد في أمريكا الجنوبية، ما عزز التوقعات بحصاد برازيلي كبير. كما يراقب المتداولون الطلب الصيني على الصويا الأمريكية. وأفادت وزارة الزراعة الأمريكية بعدم وجود مبيعات جديدة عاجلة من الصويا يوم الثلاثاء، بعد سلسلة من الحجوزات المؤكدة الأسبوع الماضي.

وقال جوش لورانس، مستشار في IKON Commodities بسيدني: "سوف يبحث المستثمرون في الصويا عن مزيد من الإعلانات الأمريكية للصادرات إلى الصين للخروج من نطاق التداول المحدود الذي استقر خلال نوفمبر."

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 1.1% إلى 4.50 دولار للبوشل.

الصويا

وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.3% إلى 11.24 دولار للبوشل.

القمح

وصعدت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 1.2% إلى 5.41 دولار للبوشل.