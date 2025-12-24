شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التألق مسجلاً أعلى مستوى فى 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •وزيرة المالية:اليابان مستعدة لاتخاذ إجراءات في سوق الصرف

•بنك اليابان ناقش في أكتوبر ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليواصل التحرك في المنطقة الإيجابية لليوم الثالث عل التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،و ذلك بعد تحذير شديد اللهجة من السلطات اليابانية يشير إلى استعداد طوكيو للتدخل لدعم العملة المحلية.



ومن جانبه ووفقًا لمحضر اجتماع أكتوبر ،ناقش صناع السياسة النقدية في بنك اليابان ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تُعتبر محايدة للاقتصاد، وأشار عدد من أعضاء مجلس الإدارة التسعة إلى أن الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين قد تؤدي إلى تضخم مفرط نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.4% إلى (155.55 ¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (156.21¥)، و سجل أعلى مستوى عند (156.28 ¥).



•أنهي الين تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بحوالي 0.4% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،بعد تحذير ياباني شديد اللهجة حول التحركات المفرطة للعملة المحلية.



السلطات اليابانية

أكدت وزيرة المالية اليابانية "ساتسوكي كاتاياما" أن اليابان تتمتع بـ "حرية التصرف" في اتخاذ إجراءات جريئة للتعامل مع التقلبات المُفرطة في الين.



وأكدت كاتاياما في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء :أن التحركات الأخيرة في سعر صرف العملة المحلية لا تعكس أساسيات السوق على الإطلاق، بل هي مدفوعة بالمضاربات، مما يمنح طوكيو الذريعة للتدخل في السوق إذا لزم الأمر.



وأشارت كاتاياما إلى أن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة للتصدي للتحركات المفرطة، وذلك استنادًا إلى اتفاق اليابان مع الولايات المتحدة في سبتمبر بشأن سياسة سعر الصرف.



وفي وقت مبكر من صباح يوم الاثنين في طوكيو، أعرب كلٌّ من كبير دبلوماسيي العملة في اليابان "أتسوكي ميمورا"، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا، عن قلقهما إزاء التحركات «الحادة والمتقلبة» في سوق الصرف الأجنبي.



وأكدا أن السلطات اليابانية تتابع تطورات العملة عن كثب، محذرين من أن المسؤولين مستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة، في إشارة واضحة إلى احتمال التدخل لكبح التقلبات المفرطة.



بنك اليابان

وفقًا لمحضر اجتماع بنك اليابان في أكتوبر ،والذي صدر اليوم في طوكيو ، ناقش صناع السياسة النقدية في بنك اليابان ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تُعتبر محايدة للاقتصاد، حيث رأى البعض أن ذلك سيساعد في تحقيق نمو مستقر طويل الأجل.



وأشار عدد من أعضاء مجلس الإدارة التسعة إلى أن الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين قد تؤدي إلى تضخم مفرط نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد.



وفي اجتماع 29-30 أكتوبر، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5%، لكن المحافظ "كازو أويدا" وجّه إشارة قوية إلى احتمال رفع سعر الفائدة في المدى القريب. وعارض العضوان المتشددان هاجيمي تاكاتا و نايكي تامورا هذا الرأي، واقترحا دون جدوى رفع أسعار الفائدة إلى 0.75%.



في الاجتماع اللاحق الذي عُقد في ديسمبر الجاري، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.75%،كأعلى مستوى منذ سبتمبر 1995 ، وهو الرفع الثاني في عام 2025 بعد رفع سابق في يناير الماضي.



وأظهر محضر اجتماع أكتوبر أن العديد من الأعضاء يرون بالفعل أن الظروف مواتية لرفع أسعار الفائدة، لكنهم يرغبون في مزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت الشركات ستواصل رفع الأجور في العام المقبل في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يناير القادم لا يزال مستقر حول 20%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يتعرض للضغط السلبي المضاعف – توقعات اليوم – 24-12-2025