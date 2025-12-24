«نحن نعمل على هذا الأمر».. «لا نعرف بالضبط».. هذه العبارات تسمعها كثيرا متناثرةً فى أحاديث رواد الثورة التكنولوجية الكبرى التى نعيش فى خضمها، والتى يقول الكثيرون إنها ستتجاوز فى مداها وآثارها وتبعاتها الثورة الصناعية. العبارة تُشير إلى انعدام اليقين الهائل الذى يصاحب ثورة الذكاء الاصطناعى. صُناع هذه الثورة من قادة الشركات الكبرى، والتى صار يُشار إليها بـ«السبع العظام»، ليس لديهم إجابات مُحددة على أخطر الأسئلة التى تؤرق الكثير من الناس اليوم.

أبسط الأسئلة تتعلق بطريقة عمل نُظم الذكاء الاصطناعى المختلفة. لا يعرف العلماء، وبعضهم من آباء الذكاء الاصطناعى ورواده المؤسسين، ما يجرى بالضبط داخل مليارات الخلايا العصبية الاصطناعية لكى يخرج المنتج النهائى فى صورة جواب على سؤال أو اختيار معين تتخذه الماكينة. ثمة تجربة عجيبة أجرتها واحدة من هذه الشركات على أحد نماذج الذكاء الاصطناعى. تُرك هذا النموذج يطلع على البريد الإلكترونى لموظفى إحدى الشركات التى يعمل فى خدمتها. تعمد المشرفون على التجربة أن يطلع النموذج على رسالة تتضمن رغبة المدير فى إنهاء عمل هذا النموذج وإغلاقه نهائيا. بحث نموذج الذكاء الاصطناعى فى البريد الإلكترونى ليعثر على رسائل – وضعها المشرفون أيضا عامدين- تشى بعلاقة غير شرعية تربط المدير بواحدة من الموظفات. المفاجأة أن نموذج الذكاء الاصطناعى بدأ فى ابتزاز هذا المدير، وتهديده بالكشف عن العلاقة إن هو صممّ على قراره بإغلاقه!.

هل صارت لدى هذا النموذج رغبة فى الحفاظ على البقاء؟ أليس ذلك من أول ما يُميز البشر؟ ألم يتطور الذكاء البشرى، فى الأصل، كوسيلة للحفاظ على البقاء فى بيئة خطرة؟ ألا يعنى هذا أن هذه النماذج الآلية قد صار لديها شىء يُشبه الوعى البشرى، وإرادة البقاء؟ ثم ماذا عن الابتزاز؛ ألا يعنى هذا أن تلك النماذج تُطور صفاتٍ مقيتة ورذائل نستقبحها فى الجنس البشرى؟ هل سيرث الذكاء الاصطناعى، وقد صُنع على أيدى البشر، كل رذائلهم ونقائصهم أيضا؟ ماذا نفعل إن طور الذكاء الاصطناعى خصائص تميل للشر، عِلما بأن قدراته على اجتراح الشر ستكون أكبر مئات وربما آلاف المرات من قدرة البشر؟.. هل يُمكن أن نعرف ما الذى دار فى «عقل» الآلة لكى تخرج بهذه الخطة الجهنمية لابتزاز المدير؟.

الإجابة لدى علماء الذكاء الاصطناعى هى «لا نعرف بالضبط!».. «إننا نعمل على هذا الأمر». إنها إجابات تعكس مساحة كبيرة من المجهول فى معرفة ما يجرى داخل الآلة. هى المساحة ذاتها التى مازالت قائمة فيما يتعلق بإدراك العلماء ومعرفتهم بدخائل الذكاء البشرى نفسه!.

ثمة أيضا سؤال خطير آخر لا إجابة عليه حتى الآن: هل تُمكن السيطرة على «كيان» أذكى من البشر؟ هنا يأتى الحديث الصاخب والمُثير للخوف حول احتمالات انقراض الجنس البشرى بسبب الذكاء الاصطناعى. أصل الحديث هو ما يُسمى «معضلة الغوريلا»، التى ابتدعها «ستيوارت راسل»، وهو يُعد من الآباء المؤسسين لفرع الذكاء الاصطناعى منذ ثلاثين عاما. وتذهب «معضلة الغوريلا» إلى أننا لم نعثر فى التاريخ على كائن أقل ذكاء تمكن من السيطرة على كائن أكثر ذكاء منه. وأن العلاقة بيننا وبين أنظمة الذكاء الاصطناعى تُشبه العلاقة بين البشر والغوريلا. البشر قادرون على محو الغوريلا من الوجود فى بحر أسابيع لا أكثر. الغوريلا لا يُمكنها حماية بقائها، ولا حتى تخيل الطرق التى قد يستخدمها البشر فى القضاء عليها. هذا سيكون حالنا. وإن قال قائل إنه سيكون بإمكاننا دائما، ولدى الشعور بالخطر، أن «نشد الفيشة».. فإن «ستيوارت راسل» يقول إن «كيانا» أذكى منّا سيتمكن دوما من استباق أفعالنا وتصورها قبل حدوثها، والتصدى لها!.

ما يفاقم من معضلة السيطرة هو السباق المحموم بين الشركات الكبرى، والدول أيضا، من أجل الوصول أولا لما يُعرف بـ «الذكاء الاصطناعى الشامل». هذا السباق عصف باعتبارات الأمان. لا قواعد تحكم التقدم فى مجال الذكاء الاصطناعى، وقلة من الشركات هى التى تُفكر وتعمل من أجل ابتداع حلول لمعضلة السيطرة.

وبغض النظر عن المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعى الشامل (الذى يُبشر رواد الصناعة بأنه قد يكون على مرمى حجر منّا)، فإن ثمة مخاوف أخرى لا تقل إلحاحا ترتبط بنماذج للذكاء الاصطناعى قائمة بالفعل. أخطر المخاوف يتعلق بطبيعة الحال بالتطبيقات العسكرية. من يروجون للأسلحة الذاتية يقولون إنها «أكثر إنسانية» لأن ذكاء الآلة أفضل فى استيعاب الداتا وتحديد الأهداف واتخاذ القرار فى خضم العمل العسكرى. يضربون المثل هنا بأسلحة يستخدمها البشر اليوم وتتسبب فى قتل مروع من دون تمييز، مثل الألغام. الاختيار إذن بين أسلحة «غبية» وأسلحة «ذكية». الأخيرة سترسُم مستقبل الحرب. «بالمر لاكى»، مؤسس وصاحب شركة «أندريل» للأسلحة الذاتية يقول إن هذه الأسلحة ستوفر الكثير من الدماء فى الحرب، وإنها ستمثل عامل ردع للخصوم لأنهم سيعرفون خطورة التورط فى نزاعات مع دول تملكها.. وبالتالى فهى أسلحة تُعزز السلام!

الصورة ملتبسة كما ترى، وانعدام اليقين يغلف هذه الثورة التكنولوجية الجديدة من أكثر ناحية، فهى – مثلها مثل كل ثورة كبرى فى تاريخ البشرية- تأتى بمنافع بلا حصر.. وشرور بلا حدود!.

الثورة الأهم فى تاريخنا البشرى هى الثورة الزراعية منذ عشرة آلاف عام. مع الزراعة ظهر المجتمع المركب والكتابة والمدن، وما تبعها من علوم وفنون، وحشد لقدرات البشر فى تحقيق تقدم فى نظم الحياة. كان هذ التقدم وئيدا، ولكن أسرع آلاف المرات من التقدم الذى أحرزه البشر عبر عشرات الآلاف من السنوات عاشوها صيادون وجامعو ثمار. وبرغم ذلك، فقد اعتبر «جاريد دايموند»، المؤرخ الأمريكى الشهير، أن الثورة الزراعية كانت وبالا على البشرية! كان البشر يعيشون قبل الزراعة فى حال من الاكتفاء وراحة البال والمساواة، فإذا بالزراعة تأتى ومعها الاستغلال والتراتبية الاجتماعية والحروب المروعة. وقل مثل هذا عن الصناعة التى وفرت للبشر لأول مرة الانتقال من حالة العيش على الكفاف إلى الاكتفاء والازدهار، ولكنها جاءت ومعها أمراضها أيضا.

يستحيل فى هذه اللحظة أن نعرف إلى أين تأخذنا هذه الثورة الجديدة التى نعيش فى خضمها المتسارع، المفعم بالأسئلة الحائرة!.

جمال أبوالحسن – المصري اليوم

