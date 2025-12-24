هل تذكرون شتات لجان التغيير والخدمات التي لوّثت المشهد الاجتماعي والخدمي بأحياء وقري السودان أيام الهياج الديسمبري؟

■ بعد أيام من الحرب التي أشعلها ظهيرهم السياسي بالتعاون مع مليشيات التمرد ( خنست) كوادر أحزاب الشتات الديسمبري وتفرّقت أيدي سبأ بين المنافي في عواصم أفريقية وعربية وأندسّ بعضهم داخل المدن والأحياء حتي إشعار آخر ..

■ منذ أشهر التحقت أعداد متتالية من كوادر هذه اللجان بدورات تدريب وورش عمل نظمتها منظمات ومراكز تدريب أجنبية لم تنقطع صلتها بمجموعات التغيير المصنوع منذ سنوات .. عادت هذه الكوادر لتلتحق بالعمل داخل المنظمات الأجنبية التي تنشط في العمل الإنساني بمراكز الإيواء وتجمعات النازحين وفي ذات الوقت عادت لشيطان نشاطها التخريبي المنظم والذي بانت رؤوسه في التظاهرات الأخيرة التي حملت بصمة الدعم والترتيب الخارجي بصورة لا تحتاج إلي دليل ..

■ من السذاجة والصناجة السياسية أن يغفل بعضهم التنسيق المحكم بين المؤامرة الخارجية والداخلية علي السودان .. في عالم اليوم لايتم تحرك سياسي بلا غطاء محدد الوجهة .. والذين أغرقوا البلاد في وجل الخراب الديسمبري يعرفون من دفع ويدفع قيمة وقود زجاجات المولتوف وأوراق البوستر !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد