سعر سهم أيان (2140) يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 26-10-2025

تقدم سعر سهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب (1320) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، بعد موجة هبوط على المدى اللحظي حاول السهم خلالها البحث عن قاع صاعد ليتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 50.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 55.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد