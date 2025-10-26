رسائل رومانسية بين أحمد الجنايني ومنة شلبي.. وتفاعل واسع من النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 09:58 صباحاً - بكلماتٍ وجمل حملت في طيات معانيها جانباً رومانسياً، عبر المنتج أحمد الجنايني عن حبه وامتنانه الشديد لزوجته الفنانة منة شلبي، إذ نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، ظهر من خلالها الثنائي وهما يرتديان ملابس بيضاء، والسعادة والفرحة ترتسمان على وجههما، وعلق بالقول: "بالنسبة للعالم فهي نجمة، أما بالنسبة لي فهي كل شيء".

رسالة رومانسية

View this post on Instagram A post shared by Ahmed El Ganainy (@ahmed_elganainy_gino)

منة شلبي تكشف تفاصيل زواجها وسبب عدم إعلان الخبر

تفاعلت النجمة منة شلبي مع رسالة زوجها، بتعليق رومانسي أكدت من خلاله على حبها الكبير له، قائلة: "أحبك"، كما تفاعل أيضاً عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني مع رسالة ""، حيث أبدوا إعجابهم الشديد بالعلاقة الطيبة التي تجمع الثنائي، ومن بين هؤلاءالفنانة هند صبري التي تمنت لهما كل الخير والسعادة في حياتهما الزوجية، وقالت في تعليقها: "ربنا يسعدكم يا رب و يبعد عنكم كلّ شرّ أحلى خبر و أطيب اتنين"، وغيرها من النجوم، جميعهم تمنوا لهما حياة سعيدة في تعليقاتهم، أمثال نادية الجندي، ركين سعد، شيكو، وأسماء جلال.ذكرت وسائل إعلام محلية بأن الفنانةأعلنت بشكلٍ رسمي زواجها من المنتج، لتضع حدًا للشائعات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة. وقد أكدت الفنانةبأن عقد القران تم بالفعل في نطاق عائلي محدود وفي أجواء هادئة بعيداً عن الأضواء، وأوضحت بأن الامتناع عن إعلان نبأ زواجها في البداية جاء احترامًا للظروف الصحية التي تمر بها والدتها الفنانة زيزي مصطفى خلال الفترة الأخيرة.

كما أعربت عن شكرها لكل من قدم لها التهنئة من القلب، مشددة على أن رغبتها في الحفاظ على خصوصيتها كان الدافع الرئيسي وراء تأجيل الإعلان عن الزواج، وترى بأن حياتها الشخصية ليست مجالًا للنقاش العام أو وسيلة لتحقيق "الترند"، بحسب وسائل إعلام محلية.

تكريم منة شلبي بالدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي

يُذكر أن الفنانةتم تكريمها خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بجائزة الإنجاز الإبداعي، وخلال حفل الإفتتاح قدمت الفنانة يسرا الجائزة للفنانة، التي صعدت إلى المسرح وتسلمت الجائزة وسط حالة من السعادة والتصفيق من حضور الحفل.

وخلال تسلمها للجائزة، وجهت منة شلبي الشكر للفنانة يسرا على تقديمها للجائزة ولإدارة المهرجان، وأكدت خلال كلمتها بأنها منذ 25 عامًا كانت تحلم أن تتسلم دعوة لحضور مهرجان يحمل اسمها واليوم تحقق حلمها.

كما أكدت خلال كلمتها بأنها كانت محظوظة حينما تعاونت مع نجوم كبار مثل محمود عبد العزيز، يسرا، محمود حميدة، إلهام شاهين والعديد من الفنانين كما أنها وجهت الشكر لكافة المُخرجين الذين عملت معهم.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed EL Tohamy (@m.el.tohamy)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»