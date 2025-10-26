مطعم طوكيو يحتفل بمرور 40 عامًا على تأسيسه ويواصل مسيرته كرمز للأصالة اليابانية في الرياض

موقع الخليج 365: يحتفل مطعم طوكيو، أول مطعم ياباني في المملكة منذ تأسيسه عام ١٩٨٥، بمرور أربعة عقود من التميز في تقديم المذاق الياباني الأصيل الذي أصبح جزءًا من ذاكرة المدينة وذائقتها.

الفرع الرئيسي مستمر

وعلى الرغم من إغلاق فرع الغدير مؤخرًا لأسباب خارجة عن الإرادة تتعلق بتغيير نشاط المجمع التجاري، فإن الفرع الرئيسي في العروبة مستمر في استقبال ضيوفه يوميًّا، ويُعدّ اليوم الوجهة الأبرز لعشّاق المأكولات اليابانية في العاصمة.

طوكيو – أربعة عقود

بهذه المناسبة، نظم المطعم أمسية خاصة بعنوان «طوكيو – أربعة عقود»، وقد شهدت الأمسية حضور سعادة السفير الياباني لدى المملكة، إضافةً إلى نخبةٍ من ضيوف المطعم وأصدقائه ومحبّي المطبخ الياباني من روّاد المجتمع عبر تجربة استثنائية استعرضت رحلة المطعم من عام ١٩٨٥ حتى اليوم، مرورًا بمحطاته البارزة التي شكّلت ملامح المائدة اليابانية في الرياض.

رفع معايير الضيافة اليابانية

ويواصل مطعم طوكيو رحلته في رفع معايير الضيافة اليابانية بالمملكة من خلال فرعه الرئيسي في الرياض وفرعه في جدة، محافظًا على قيم الدقة، والبساطة، والكرم في كل تجربة يقدمها.



