حماقي يلتقي جمهوره في بورسعيد.. إليكم الموعد والمكان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الفنان محمد حماقي إحياء حفلاته الصيفية للموسم الجاري، بحفل غنائي جديد في بورسعيد، وذلك ضمن جولته الغنائية لهذا العام في مصر وخارجها.

ويقام حفل حماقي في 5 يوليو احتفالاً بافتتاح أحد المشاريع الجديدة في بورتو سعيد، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الالكتروني الخاص بها.

وكان محمد حماقي قد أحيا حديثًا حفلًا غنائيًا كبيرًا في القاهرة في ستاد 30 يونيو، وشهد الحفل حضوراً كامل العدد ووصلة غنائية استمرت لمنتصف الليل. وعبّر حماقي عن سعادته بمشاركته في “ليالي مصر”، ووجه كلمة لجمهوره قائلاً: “وحشتوني جدا، ومبسوط أني معاكم”، وتمنى النجاح لسلسة ليالي مصر.

الجدير ذكره أن حماقي كان قد أقام جولة غنائية أمريكية ناجحة في نهاية فبراير الماضي، وحققت الجولة حضورًا كامل العدد في الحفلات كافة وتفاعلًا استثنائيًا مع أغنياته.