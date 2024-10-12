بعد 16 عامًا من “بوشكاش”.. زينة تبدأ تصوير “الدشاش” مع محمد سعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت النجمة زينة تصوير دورها في فيلم “الدشاش” إلى جانب النجم محمد سعد، الذي انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضي. والتحقت زينة بأسرة العمل بعد انتهائها من تصوير آخر مشاهد فيلمها الجديد “بنات الباشا” تحت إدارة المخرج ماندو العدل.

فيلم “الدشاش” من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز، ويعيد جمع زينة ومحمد سعد بعد 16 عامًا من تعاونهما في فيلم “بوشكاش” الذي عرض في عام 2008. يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، منهم باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، ورشوان توفيق، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، وهو من إنتاج محمد رشيدي.

وعلى صعيد آخر، انتهت زينة من تصوير فيلمها الجديد “بنات الباشا”، الذي يستند إلى رواية للكاتبة نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل. يناقش الفيلم قضايا المرأة ومعاناتها الاجتماعية، ويشارك زينة البطولة ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، ومريم الخشت.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم “بنات الباشا” يمثل التعاون الثاني بين زينة والمخرج ماندو العدل في السينما، بعد فيلم “الكبار” الذي تم عرضه عام 2010، وكان أول أعمال ماندو العدل الإخراجية. كما تعاونت زينة مع ماندو في الدراما خلال مسلسل “لأعلى سعر” الذي عرض في رمضان 2017، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

في بداية هذا العام، شاركت زينة في فيلم “الإسكندرانى” من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، إلى جانب نخبة من النجوم، منهم أحمد العوضي، حسين فهمي، وبيومي فؤاد.