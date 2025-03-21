“ولاد الشمس” يواصل نجاحه.. تكريم وزاري وإشادات واسعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد مسلسل “ولاد الشمس” إلى الواجهة مجددًا بعد أيام من انتهاء عرضه في النصف الأول من شهر رمضان 2025، محققًا حضورًا لافتًا ومميزًا، مما جعله واحدًا من أفضل الأعمال الدرامية لهذا العام على كافة المستويات.

تكريم من وزارة التضامن الاجتماعي

في خطوة تقديرية للنجاح الكبير، كرّمت وزارة التضامن الاجتماعي صُنّاع المسلسل الذي عرض على شاشات المتحدة، وحظي بإشادات واسعة على شاشة التلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي. وقد تميز كل من أحمد مالك، محمود حميدة، وطه الدسوقي بأداء أدوارهم ببراعة فائقة، حيث قدموا مشاهد صعبة أثرت في مشاعر الجماهير واستحوذت على إعجاب النقاد.

إشادة وزيرة التضامن الاجتماعي

أشادت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالمسلسل الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدة أن العمل الدرامي عالج قضايا مجتمعية هامة بحرفية وإنسانية عالية. وقالت خلال ندوة تكريمية حضرها أبطال المسلسل:

“تكلمتم عن حق أبناء دور الرعاية، وحميتوا حقوق لسه هتيجي. شرفتوا مصر بهذا العمل الإنساني الذي سيُسجل للتاريخ.”

وأضافت الوزيرة أن الوزارة لم تتدخل في سير الأحداث الدرامية، بل تركت الخط الدرامي المحترم يصل إلى نهاية المسلسل، وأكدت دعمها لتعاونات مستقبلية مع الشركة المتحدة في إنتاج المزيد من الأعمال الهادفة.

قصة المسلسل

ينتمي “ولاد الشمس” إلى نوعية أعمال الـ 15 حلقة، حيث عرض ضمن النصف الأول من شهر رمضان 2025. يتناول المسلسل قضايا دور الأيتام، مسلطًا الضوء على شخصيتي ولعة ومفتاح، اللذين نشآ في دار أيتام وظلا يعيشان فيه حتى بعد بلوغ السن القانوني، مع تباين طباعهما وطريقة تفكيرهما. تتطور الأحداث عندما يدخلان في صراعات مع صاحب الدار الذي كان يستغلهما في السرقة.

فريق العمل

“ولاد الشمس” من بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندي، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، دنيا ماهر، ومينا أبو الدهب، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج United Studios.

إشادات واسعة ومتابعة جماهيرية

حقق المسلسل نجاحًا لافتًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الجمهور مع أحداثه وأشادوا بأداء الممثلين وعمق الرسائل الإنسانية التي طرحها. وعبّر المشاهدون عن إعجابهم بالجرأة في تناول قضايا مجتمعية حساسة بروح درامية مؤثرة.

“ولاد الشمس”.. عمل إنساني يحمل رسالة مجتمعية عميقة، نجح في خطف الأنظار ووضع بصمته في موسم رمضان 2025.